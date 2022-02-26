«Не нужно вестись на рекламу». Косметолог рассказала, как поддерживать кожу в тонусе и какую косметику лучше использовать

Влада Родовская:

Доброе утро, меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к косметологу Юлии Степановой.

Юлия Степанова – косметолог-эстетик, проходила обучение в Минске и Израиле. Главный принцип работы: только индивидуальный подход с элементами психологии. Влада Родовская:

Расскажите, почему именно косметология? Юлия Степанова, косметолог:

По первому образованию я психолог, и мне всегда хотелось как-то больше отдаваться в профессии людям. Почему именно косметология? Потому что только в этой профессии, даря красоту людям, развиваешься, находишь себя, раскрываешь себя и в то же время помогаешь не только с точки зрения красоты, но еще и проработав психологические моменты. Влада Родовская:

Где и как лучше обучиться на косметолога?

Юлия Степанова:

В первую очередь я бы, конечно, обратила внимание на те школы, которые дают дипломы государственного образца. Это можно посмотреть в интернете, загуглить, выбрать по отзывам для себя какую-то школу, по цене. Потому что есть совершенно разные сегменты, и каждый выбирает себе по бюджету. А уже далее развиваться с помощью курсов, которые дают частные школы, преподаватели частные, которые делятся своими опытам, наработками и авторскими методиками. Влада Родовская:

Что вы считаете самым главным в работе косметолога? Юлия Степанова:

Самое главное в работе косметолога – это, конечно же, повышение уровня своих знаний. Это, в первую очередь, не навредить человеку. Это самое важное. Влада Родовская:

Нужно ли идти к косметологу, если, на первый взгляд, ничего не беспокоит? Юлия Степанова:

Да, сходить можно, оценить состояние кожи, посмотреть, пересмотреть домашний уход, если что-то не так в домашнем уходе, то скорректировать его, и далее можно работать дома.

Влада Родовская:

Существуют ли какие-то нехитрые правила, чтобы держать кожу в тонусе? Юлия Степанова:

Самое главное правило – это полюбить себя, здоровый сон, полноценное питание, прогулки на свежем воздухе, спорт и правильно подобранный домашний уход. Влада Родовская:

Где лучше покупать косметику? Юлия Степанова:

Здесь бы я больше полагалась на специалиста, которому вы доверяете. Не нужно вестись на рекламу, нужно смотреть по состоянию кожи, чтобы косметика была тщательно подобрана по вашей проблеме. Это важно. Неважно, где. Важно, чтобы она вам подходила.