Оперативные данные и яркие истории тех, кто делает выбор. 27 февраля на СТВ – большой телемарафон

Большой телемарафон уже готовится к эфиру.

Новости Беларуси. В день референдума СТВ расширяет информационные границы. Завтра, 27 февраля, в нашем прямом эфире включения с участков, мнения аналитиков и наблюдателей, актуальная информация из Центризбиркома.

Ольга Коршун, СТВ:

Беларусь выбирает будущее.

Илона Волынец, СТВ:

Как проходит самая масштабная политическая кампания года?

Ольга Коршун:

Мы готовимся в режиме реального времени следить за всеми событиями. Ничего не упустим.

Илона Волынец:

Десяток включений, площадка ток-шоу, оперативные данные и яркие истории тех, кто делает выбор.