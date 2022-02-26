Оперативные данные и яркие истории тех, кто делает выбор. 27 февраля на СТВ – большой телемарафон

Новости Беларуси. В день референдума СТВ расширяет информационные границы. Завтра, 27 февраля, в нашем прямом эфире включения с участков, мнения аналитиков и наблюдателей, актуальная информация из Центризбиркома.
Большой телемарафон уже готовится к эфиру.
Ольга Коршун, СТВ:
Беларусь выбирает будущее.
Илона Волынец, СТВ:
Как проходит самая масштабная политическая кампания года?
Ольга Коршун:
Мы готовимся в режиме реального времени следить за всеми событиями. Ничего не упустим.
Илона Волынец:
Десяток включений, площадка ток-шоу, оперативные данные и яркие истории тех, кто делает выбор.
Вечерний телемарафон смотрите в воскресенье, 27 февраля, в 19:30.