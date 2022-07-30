Мужчина сделал предложение руки и сердца на «Линии Сталина». Смотрите, как это было

Новости Беларуси. Масштабная реконструкция и милитари-активности. На «Линии Сталина» в 8-й раз с размахом провели военно-исторический фестиваль «Афганское небо», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции насыщенную программу готовят каждый год накануне Дня ВДВ. Мероприятие прошло при поддержке Минобороны. Помимо реконструкции боя, гостей комплекса ждали показательные выступления кинологов, парашютистов и сил спецопераций. А все желающие могли покататься на танке и вертолете и пройти военные квесты.

Нашлось среди выстрелов и взрывов и место романтике. Евгений и Ольга познакомились в интернете, девушка из России. На предложение руки и сердца на «Линии Сталина» молодой человек решился неспроста. А сын невесты сегодня не только выступил в роли Купидона, но и поучаствовал в реконструкции.

Нет слов, одни эмоции.

Евгений Дурович:

Она когда первый раз прилетала в Минск, мы были именно здесь. Я привез показать именно представление, что есть в Минске. Тогда был День пограничника. Ей очень понравилось. Наверное, тогда, когда она испугалась взрывов, схватилась за меня, я понял, что да…