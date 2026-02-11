Подготовка техники и занятие районов сосредоточения – Вольфович оценил темпы проверки ВС

Внезапная проверка Вооруженных Сил Беларуси, начатая по поручению Президента, продолжается. Сегодня, 11 февраля, инспекция затронула отдельный танковый батальон 120-й гвардейской механизированной бригады. Цель – убедиться, насколько быстро и качественно подразделение готово выполнить задачи по предназначению, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – каждый аспект армейской жизни. В батальоне провели полную сверку личного состава и оценили уровень обеспечения бойцов всем необходимым – от экипировки до питания. Проверено техническое состояние танков Т-72, которые стоят на вооружении бригады. Проинспектировали и готовность узлов и агрегатов машин к работе в полевых условиях, а также загрузку боекомплектов.

Матвей Мытько, наводчик танка отдельного танкового батальона 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады: При поступлении сигнала о приведении нашего батальона к полной боевой готовности я, как наводчик танка, обслуживал 125-миллиметровую пушку танка и устанавливал зенитные пулеметы, сами готовы полностью выполнять эту задачу в составе батальона.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Сегодня второй день этого этапа проверки. Сегодня проходят смотры готовности в воинских частях тех частей, у которых сроки готовности несколько выше. В частности вот здесь, в 120-й бригаде, смотры готовности танкового батальона. В других воинских частях на полигонах – смотры готовности других воинских частей. Ну и сегодня, в течение суток, воинские части, которые совершали марш и занимали районы сосредоточения по боевой задаче, сегодня размещаются в районах, занимают районы сосредоточения, организуют вопросы связанные со сторожевым охранением, размещением личного состава, подготовкой техники и вооружения к дальнейшему применению.

Внезапная проверка боеготовности продлится до весны. Она находится на личном контроле главы государства. По завершении всех этапов будет проведен детальный анализ, а итоги лягут на стол Главнокомандующему для оценки эффективности системы национальной безопасности.