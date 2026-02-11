Наши Вооружённые Силы способны выполнить те задачи, которые стоят перед ними – Вольфович

Внезапная проверка Вооруженных Сил по поручению Президента продолжается. Сегодня, 11 февраля, экзамен держат подразделения, которые накануне были приведены в различные степени боевой готовности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Распоряжения Главнокомандующего вручены ряду воинских частей Западного и Северо-Западного оперативного командования, а также нескольким воинским частям и соединениям сил специальных операций. Это подчеркивает масштаб контрольных мероприятий.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: Внезапная проверка – это тоже комплекс мероприятий сдерживающего характера, который показывает, что мы готовы при определенных условиях встать на защиту своей родины. Вся проверка очень интенсивная. Личному составу, который подвергается этой проверке, а подвергается, действительно, сегодня много личного состава, отдыхать не придется. Ну ничего, для этого мы и предназначены. Самое главное – народ Беларуси может быть уверен, что наши Вооруженные Силы способны выполнить те задачи, которые стоят перед ними.

В рамках внезапной проверки сегодня прошел смотр танкового батальона 120-й отдельной механизированной бригады. Сигнал о приведении в готовность застал бойцов батальона на полигоне в Борисовском районе, где проходили занятия. Им в кратчайшие сроки пришлось вернуться в пункт постоянной дислокации. После этого были подняты запасы материальных средств, подготовлены вооружение, военная и специальная техника.

Подготовка техники и занятие районов сосредоточения – Вольфович оценил темпы проверки ВС.

Внезапная проверка боеготовности продлится до весны. Она находится на личном контроле главы государства. По завершении всех этапов будет проведен детальный анализ, а итоги лягут на стол Главнокомандующему для оценки эффективности системы национальной безопасности.