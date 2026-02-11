Атаки диверсантов и отработка действий с использованием дронов! Как проходит внезапная проверка боеготовности ВС
В военных частях Западного и Северо-Западного оперативных командований, а также в силах спецопераций проходит внезапная проверка боевой готовности. Ее инициирует лично Президент, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, – такая система выработана, чтобы получить объективную картину состояния войск. Важная особенность проверки – ее внезапность и перекрестный характер – подразделения тестируются не последовательно, а одновременно в разных точках. Так, в Бресте и Витебске отрабатывают четкость действий подразделения сил специальных операций, а в Слониме – механизированная бригада, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проверка началась с элитных соединений – 38-й и 103-й десантно-штурмовых бригад. Получив секретный пакет документов, военнослужащие незамедлительно приступили к выполнению поставленных задач. Одну из частей проверка застала во время огневой подготовки на Брестском полигоне – рота немедленного реагирования работала с предельной концентрацией. На сборы, подготовку к смотру и выдвижение техники на исходные позиции отводилось крайне ограниченное время.
Валерий Булыго, командир 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады:
Одно из подразделений этой воинской части уже находится на марше в район, который предписан соответствующим боевым распоряжением – занять и в дальнейшем выполнить ряд действий. Далее, исходя из уяснения полученной боевой задачи, в течение последующих суток основная часть воинских частей подразделений бригады будет подвергнута проверке, в ходе контрольных занятий по предметам обучения.
Выполняют распоряжение Президента и военнослужащие 11-й механизированной бригады – их проверка застала на полигоне «Обуз-Лесновский». По сценарию, механизированная колонна выдвинулась в указанный район. В ход учений включены атаки диверсантов и отработка действий с использованием дронов. На конечной точке подразделениям предстоит укрепить позицию.
Вадим Ильницкий, командир 11-й отдельной гвардейской механизированной бригады:
Однозначно, это было неожиданно, но к этой задаче мы готовы и ее выполним. На данный момент в части сил и спецподразделений, которые привлекаются к проверке, были проведены смотры готовности к выполнению задач по предназначению и они выдвинулись в районы выполнения задач.
Масштабная проверка в Вооруженных Силах продлится до весны. По ее итогам будет проведен глубокий анализ действий военнослужащих и командиров – это позволит выявить и устранить недочеты, чтобы сделать подготовку армии еще эффективнее.
Читайте также:
Несколько воинских частей Беларуси приведены в готовность в рамках проверки Вооружённых Сил
В Беларуси продолжается масштабная проверка боеготовности Вооружённых Сил по поручению Президента
Новый этап масштабной проверки Вооружённых Сил – манёвры развернулись сразу в 4-х областях страны