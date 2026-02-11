Атаки диверсантов и отработка действий с использованием дронов! Как проходит внезапная проверка боеготовности ВС

В военных частях Западного и Северо-Западного оперативных командований, а также в силах спецопераций проходит внезапная проверка боевой готовности. Ее инициирует лично Президент, минуя Министерство обороны и Генеральный штаб, – такая система выработана, чтобы получить объективную картину состояния войск. Важная особенность проверки – ее внезапность и перекрестный характер – подразделения тестируются не последовательно, а одновременно в разных точках. Так, в Бресте и Витебске отрабатывают четкость действий подразделения сил специальных операций, а в Слониме – механизированная бригада, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проверка началась с элитных соединений – 38-й и 103-й десантно-штурмовых бригад. Получив секретный пакет документов, военнослужащие незамедлительно приступили к выполнению поставленных задач. Одну из частей проверка застала во время огневой подготовки на Брестском полигоне – рота немедленного реагирования работала с предельной концентрацией. На сборы, подготовку к смотру и выдвижение техники на исходные позиции отводилось крайне ограниченное время.