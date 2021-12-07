Что такое гипоплазия зубов и почему на эмали возникают белые пятна? Спросили у стоматолога

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Есть проблема белых пятен на эмали. Это следствие перенесенных каких-то болезней ребенком, например, в раннем возрасте?
Наталья Новак, профессор, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии БГМУ:
Значит, белые пятна могут быть и вследствие кариеса. То есть начальный кариес может выражаться в виде пятен. Но вы, наверное, спрашиваете про гипоплазию эмали. То есть это врожденное, некариозное поражение твердых тканей зуба, выражающееся в наличии белых пятен или борозд, или углублений после прорезывания зубов.
Конечно, причины возникновения гипоплазии эмали могут быть разные. Это болезни матери во время беременности, резус-конфликт между плодом и организмом матери, токсикозы во время беременности или другие заболевания. А также болезни ребенка в первый год жизни, недостаточное количество микроэлементов.
Но чаще всего белые пятна гипоплазии возникают, если была травма молочных зубов, и был травмирован таким образом зачаток постоянного зуба. А также при заболеваниях, осложнениях кариеса молочных зубов, когда процесс переходит уже и распространяется на зачаток постоянного зуба. И постоянный зуб прорезывается или с пятнами, или с дефектами в области эмали.
У отца ни одной пломбы, а ребенок частый гость у стоматолога. По каким причинам возникает кариес – подробнее здесь.