Что такое гипоплазия зубов и почему на эмали возникают белые пятна? Спросили у стоматолога

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Наталья Новак, профессор, заведующий кафедрой терапевтической стоматологии БГМУ:

Значит, белые пятна могут быть и вследствие кариеса. То есть начальный кариес может выражаться в виде пятен. Но вы, наверное, спрашиваете про гипоплазию эмали. То есть это врожденное, некариозное поражение твердых тканей зуба, выражающееся в наличии белых пятен или борозд, или углублений после прорезывания зубов.

Конечно, причины возникновения гипоплазии эмали могут быть разные. Это болезни матери во время беременности, резус-конфликт между плодом и организмом матери, токсикозы во время беременности или другие заболевания. А также болезни ребенка в первый год жизни, недостаточное количество микроэлементов.

Но чаще всего белые пятна гипоплазии возникают, если была травма молочных зубов, и был травмирован таким образом зачаток постоянного зуба. А также при заболеваниях, осложнениях кариеса молочных зубов, когда процесс переходит уже и распространяется на зачаток постоянного зуба. И постоянный зуб прорезывается или с пятнами, или с дефектами в области эмали.