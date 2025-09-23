Прямой эфир

От беспилотного трактора до авто на водороде. Что ждёт отечественное машиностроение в ближайшее время

23 сентября 2025 15:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Беларуси создают грузовой автомобиль с водородной установкой. Представить разработку планируют в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработкой уникального транспорта занимается Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси. Уже заключены соглашения с предприятиями по выпуску водородных энергетических установок. На основе их и будет создаваться грузовик. 

От беспилотного трактора до авто на водороде. Что ждёт отечественное машиностроение в ближайшее время-2

Опрокинувшийся автобус, столкновение с препятствием. И нет, это не сводка о ДТП. Настоящий технический блокбастер, а точнее, краш-тест происходит на экране компьютера Павла Литвинюка. В виртуальной реальности научный сотрудник проводит испытания на транспорте. Оценивает прочность отечественного автопрома. 

От беспилотного трактора до авто на водороде. Что ждёт отечественное машиностроение в ближайшее время-4

Павел Литвинюк, научный сотрудник Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:
Мы вместо того, чтобы проводить многочисленные испытания на натурных моделях, создаем цифровые копии, на которых проверяют режимы нагружения, которые встречаются при эксплуатации.

От беспилотного трактора до авто на водороде. Что ждёт отечественное машиностроение в ближайшее время-6

Настоящий технологический бум происходит в стенах Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля. Здесь рисуют, моделируют, тестируют белорусские авто разного класса. Будь это легковая машина, грузовик или трамвай. Сейчас разрабатывают экскурсионный электроавтомобиль для ботанического сада. 

От беспилотного трактора до авто на водороде. Что ждёт отечественное машиностроение в ближайшее время-8

Виктор Бохонко, начальник отдела промышленного дизайна Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:
Это машина для перевоза и развоза экскурсионных небольших групп в размере 11 человек. Выбран маршрут совместно с ботсадом, и по этому маршруту будет подвоз. Основные новации – это применение цифровых технологий в процессе дизайн-проектирования. Например, очки виртуальной реальности, также широко применяется искусственный интеллект.

От беспилотного трактора до авто на водороде. Что ждёт отечественное машиностроение в ближайшее время-10

Когда весь мир переходит на электрорельсы, Беларусь в своих разработках не отстает от современных тенденций. Именно в Объединенном институте машиностроения собрали первую отечественную легковую «электричку» Belgee ЕХ50. Работа в этом направлении продолжается. Более того, научные сотрудники находят и альтернативы этому виду транспорта. Одна из ближайших премьер – создание авто на водороде. Уже в следующем году институт презентует новинку.

Подробнее в видео.

# Белорусская наука # Автомобили

Другие новости рубрики

Все новости
Первая в Беларуси часовня в память о героях Великой Отечественной появилась в Крупском районе
23 сентября 2025 15:10

Первая в Беларуси часовня в память о героях Великой Отечественной появилась в Крупском районе

Этому храму более 170 лет! История церкви Святого Александра Невского в Крево
23 сентября 2025 14:49

Этому храму более 170 лет! История церкви Святого Александра Невского в Крево

3,5 км изношенных теплосетей заменили в Минской области к отопительному сезону
23 сентября 2025 14:40

3,5 км изношенных теплосетей заменили в Минской области к отопительному сезону