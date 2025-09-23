От беспилотного трактора до авто на водороде. Что ждёт отечественное машиностроение в ближайшее время
В Беларуси создают грузовой автомобиль с водородной установкой. Представить разработку планируют в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разработкой уникального транспорта занимается Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси. Уже заключены соглашения с предприятиями по выпуску водородных энергетических установок. На основе их и будет создаваться грузовик.
Опрокинувшийся автобус, столкновение с препятствием. И нет, это не сводка о ДТП. Настоящий технический блокбастер, а точнее, краш-тест происходит на экране компьютера Павла Литвинюка. В виртуальной реальности научный сотрудник проводит испытания на транспорте. Оценивает прочность отечественного автопрома.
Павел Литвинюк, научный сотрудник Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:
Мы вместо того, чтобы проводить многочисленные испытания на натурных моделях, создаем цифровые копии, на которых проверяют режимы нагружения, которые встречаются при эксплуатации.
Настоящий технологический бум происходит в стенах Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля. Здесь рисуют, моделируют, тестируют белорусские авто разного класса. Будь это легковая машина, грузовик или трамвай. Сейчас разрабатывают экскурсионный электроавтомобиль для ботанического сада.
Виктор Бохонко, начальник отдела промышленного дизайна Республиканского компьютерного центра машиностроительного профиля Объединенного института машиностроения НАН Беларуси:
Это машина для перевоза и развоза экскурсионных небольших групп в размере 11 человек. Выбран маршрут совместно с ботсадом, и по этому маршруту будет подвоз. Основные новации – это применение цифровых технологий в процессе дизайн-проектирования. Например, очки виртуальной реальности, также широко применяется искусственный интеллект.
Когда весь мир переходит на электрорельсы, Беларусь в своих разработках не отстает от современных тенденций. Именно в Объединенном институте машиностроения собрали первую отечественную легковую «электричку» Belgee ЕХ50. Работа в этом направлении продолжается. Более того, научные сотрудники находят и альтернативы этому виду транспорта. Одна из ближайших премьер – создание авто на водороде. Уже в следующем году институт презентует новинку.
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