От беспилотного трактора до авто на водороде. Что ждёт отечественное машиностроение в ближайшее время

В Беларуси создают грузовой автомобиль с водородной установкой. Представить разработку планируют в следующем году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработкой уникального транспорта занимается Объединенный институт машиностроения НАН Беларуси. Уже заключены соглашения с предприятиями по выпуску водородных энергетических установок. На основе их и будет создаваться грузовик.