На Полесье начинают собирать клюкву

Новости Беларуси. Жители Полесья в эти дни устремляются в лес. В самом разгаре сезон сбора клюквы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Жители Полесья в эти дни устремляются в лес. В самом разгаре сезон сбора клюквы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для многих это возможность хорошо подзаработать. Урожай «журавин» щедрый настолько, что большая часть идет на экспорт. Полесские дары ценят не только соседние страны, но и вся Европа.
На столы белорусов ягода чаще всего попадет в виде клюквы в сахаре, джемов и соков, чтобы заряда витаминов хватило до следующего сезона.