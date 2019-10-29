На Полесье начинают собирать клюкву

Новости Беларуси. Жители Полесья в эти дни устремляются в лес. В самом разгаре сезон сбора клюквы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для многих это возможность хорошо подзаработать. Урожай «журавин» щедрый настолько, что большая часть идет на экспорт. Полесские дары ценят не только соседние страны, но и вся Европа.