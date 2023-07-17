В Гомельской пограничной группе прокомментировали перехват украинского беспилотника

Киевский режим намеренно ведет к эскалации и так непростой обстановки в мире. В Беларусь на днях прилетел очередной беспилотник – аппарат вел разведку с воздуха. Но его посадили наши пограничники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анна Корольчук, корреспондент: К сожалению, наши южные соседи не прекращают своих провокаций, связанных с намеренным залетом беспилотников на белорусскую территорию. Последний подобный случай произошел 16 июля в Брагинском районе. Комментарий о внештатной ситуации мы получили в Гомельской пограничной группе.

Андрей Быченко, официальный представитель Гомельской пограничной группы: 16 июля пограничный наряд, выполняя задачи по охране государственной границы Республики Беларусь, на реке Днепр обнаружил факт нарушения государственной границы беспилотным летательным аппаратом мультироторного типа. В ходе несения службы было принято решение о принудительной посадке данного летательного аппарата при помощи радиоэлектронного ружья. Беспилотный летательный аппарат был взят на контроль пограничным нарядом. И при попытке его посадить приводнился и впоследствии утонул.

Анна Корольчук:

По данному факту проводится проверка и начат административный процесс. Стоит отметить, что провокации с украинской стороны в последнее время стали регулярными. На прошлой неделе на участке Мозырского погранотряда неизвестные выломали два пограничных знака на белорусской территории. По этому факту тоже проводится разбирательство.

На участке белорусско-украинской границы неизвестные выломали два знака и скрылись в Украине. Подробнее.

Степень угрозы, в том числе военной, с украинской стороны после начала специальной военной операции только растет. Впрочем, это не первый украинский беспилотник, сбитый белорусскими пограничниками. Наши военнослужащие контролируют ситуацию и будут жестко пресекать любые провокации. Поэтому, если хотят тратить деньги на недешевую технику – пусть тратят. Ее будут сбивать. Впрочем, все мы надеемся, что украинские военнослужащие в будущем прекратят накалять и без того серьезную ситуацию.