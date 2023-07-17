Александр Лукашенко подписал закон о народном ополчении

Новости Беларуси. Всенародный и массовый характер защиты государства. Закон о народном ополчении подписал 17 июля Президент Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом создаются правовые основы для добровольного участия граждан в обеспечении военного положения, введенного в административных районах и на отдельных территориях страны. Кроме того, закон обеспечивает дополнительные условия для оказания содействия территориальным органам внутренних дел при исполнении ими полномочий и защиты от преступных и иных посягательств.

Отметим, вступить в народное ополчение белорусы смогут на добровольной основе. Участники таких формирований при выполнении своей работы должны руководствоваться Конституцией, законами, а также извещать своего работодателя о вступлении в ополчение.