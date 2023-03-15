Ровно год назад белорусы начали жить по новой редакции Конституции. Какой исторический путь прошёл документ?

Новости Беларуси. Белорусская Конституция – это документ, под которым фактически расписался каждый житель нашей страны. Еще никогда ранее она не была так внимательно изучена и осознанно принята, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От истоков до современности отечественного постулата справедливости – в материале наших корреспондентов.

Музей современной белорусской государственности. Каждый экспонат – особая ценность. Языком уникальных подлинников рассказывается о становлении нашей страны. Как, благодаря кому и чему Беларусь делала очередной уверенный шаг в завтрашний день – все на экспозиционных ладонях. И, конечно, особое место здесь занимает Конституция. Буквально год назад белорусы начали жить по новой редакции Основного закона. Изменения и дополнения были приняты на всенародном референдуме.

Миклашевич: «Обновленная Конституция – это народная Конституция». Кто и как принимал Основной закон нашей страны? Историческая дата рождения Конституции суверенной республики – 15 марта 1994 года. В 1996-м на республиканском референдуме Основной закон был изложен в новой редакции. Следующие изменения датируются 2004 годом. Духовные, культурные, нравственные ценности, которые вплетены в канву Конституции получили свое дальнейшее дополнение и развитие буквально год назад посредством воли участников законотворческого процесса и народа. Свод правил, ценностей и целей, по которым сегодня живут общество и страна, завизированы главой государства.

Сергеенко: «У нас в стране созданы замечательные условия для развития каждого ребенка». Подробности здесь. Отрадно, что конституционные предложения нашли живой отклик у белорусов. Повышение позитивной политической активности граждан, активное обсуждение закона о Всебелорусском народном собрании, деятельная реализация молодежного проекта «Зачетный разговор», внедрение Концепции национальной безопасности. Все это свидетельствует о том, что высшая ценность Конституции – человек и его жизнь.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Можем сказать, что изменения в Конституции подстегнули граждан к активному взаимодействию как друг с другом, так и с представителями органов государственной власти. Символично, что обновленная Конституция Беларуси год назад вступила в действие именно 15 марта. Она нацелена на будущее. В том числе на молодежь, на тех, кому завтра ставить новые задачи, создавать и строить нашу страну. С правами, обязанностями и своим первым паспортом путь во взрослую жизнь сегодня начинает молодое поколение. По всей стране прошла Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси».

Екатерина Коропова, жительница Могилева:

Эмоции одновременно очень волнительные и радостные. Я очень хочу, чтобы мои успехи, достижения, творчество в музыке приносили людям радость и пользу моей любимой стране.

Наталья Вильчевская, жительница Лиды:

Очень важно на самом деле в Беларуси говорить с молодежью, потому что наша молодежь в наше время такая закрытая. А есть люди, которые могут нам помочь, могут нас открыть, нам помочь раскрыться самим. Разговаривать с нами это очень важно.

В Год мира и созидания сближение, объединение белорусского народа – дело каждого: от ветерана до подростка. Неслучайно 15 марта в День Конституции во всех уголках нашей страны прошли патриотические акции. Огонь созидания зажегся в Гродно. Связь поколений. Посмотрите, как День Конституции отметили в Гродно. Смысл акции – связь поколений. Пламя созидания зажгли от Вечного огня у памятника тех, кто отдал свою жизнь за мирное небо над нашей страной. Участники мероприятия – студенты, старшее поколение и ветераны.

Эстафета созидания дала старт комплексным работам по благоустройству, реконструкции и строительству исторических объектов, памятников архитектуры Гродненщины. 17 районов подключились к мирным делам мирной страны. И, безусловно, искры все добрых начинаний, взявших старт 15 марта, отблеском заиграют на страницах Конституции – документа, по которому наша страна строит завтрашний день.