Сергеенко: «У нас в стране созданы замечательные условия для развития каждого ребёнка»

Новости Беларуси. Белорусская Конституция – это документ, под которым фактически расписался каждый житель нашей страны. Еще никогда ранее она не была так внимательно изучена и осознанно принята, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ровно год назад белорусы начали жить по новой редакции Конституции. Какой исторический путь прошел документ? Символично, что обновленная Конституция Беларуси год назад вступила в действие именно 15 марта. Она нацелена на будущее. В том числе на молодежь, на тех, кому завтра ставить новые задачи, создавать и строить нашу страну. С правами, обязанностями и своим первым паспортом путь во взрослую жизнь сегодня, 15 марта, начинает молодое поколение. По всей стране прошла Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси».