Сергеенко: «У нас в стране созданы замечательные условия для развития каждого ребёнка»

Новости Беларуси. Белорусская Конституция – это документ, под которым фактически расписался каждый житель нашей страны. Еще никогда ранее она не была так внимательно изучена и осознанно принята, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская Конституция – это документ, под которым фактически расписался каждый житель нашей страны. Еще никогда ранее она не была так внимательно изучена и осознанно принята, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ровно год назад белорусы начали жить по новой редакции Конституции. Какой исторический путь прошел документ?
Символично, что обновленная Конституция Беларуси год назад вступила в действие именно 15 марта. Она нацелена на будущее. В том числе на молодежь, на тех, кому завтра ставить новые задачи, создавать и строить нашу страну. С правами, обязанностями и своим первым паспортом путь во взрослую жизнь сегодня, 15 марта, начинает молодое поколение. По всей стране прошла Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси».
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента:
У нас в стране созданы замечательные условия для развития каждого ребенка. И бесплатное школьное образование, возможность поступать, бесплатно учиться в вузе, принимать участие в различных программах, конкурсах, отбор творческой, талантливой молодежи, стройотрядовское движение в вузах, волонтерское, патриотические акции, военно-патриотические клубы. Тоже ребята задавали вопросы на эту тему, как развиваться дальше и какие предлагать инициативы. Возможности для творческого и профессионального развития каждого молодого человека в нашей стране есть. Было бы только желание и инициатива.
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