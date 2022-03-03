Игорь Петришенко: качество медицинской помощи будет улучшаться

Новости Беларуси. Задачи, которые стояли перед системой здравоохранения в прошлом году, выполнены. Сегодня итоги 2021-го подводило Министерство здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа».

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Идет соответствующий обмен опытом с нашими коллегами и из Российской Федерации, в целом, и из других стран: из Китайской Народной Республики. Поэтому мы все эти меры предпринимаем. И, я думаю, дальше наша система здравоохранения по тем заданным параметрам будет развиваться, и качество медицинской помощи будет улучшаться.

Дмитрий Пиневич: каждый гражданин должен заботиться о своем здоровье. А государство должно предоставить такую возможность. Читайте здесь.

Напоминаем: по всем регионам страны идет стабильное снижение заболеваемости COVID-19. Как отметил министр здравоохранения, это заслуга ряда мер, которые принимала система охраны здоровья. На данный момент привито 62 % населения. Это позволило сформировать так называемую «иммунную прослойку» как в Минске, так и в регионах.