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Дмитрий Пиневич: каждый гражданин должен заботиться о своём здоровье. А государство должно предоставить такую возможность

03 марта 2022 21:54
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Новости Беларуси. Задачи, которые стояли перед системой здравоохранения в прошлом году, выполнены. Сегодня итоги 2021-го подводило Министерство здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа».  

Дмитрий Пиневич: каждый гражданин должен заботиться о своём здоровье. А государство должно предоставить такую возможность-1

Несмотря на пандемию коронавируса, врачи оказывали непрерывную плановую помощь пациентам. Развивалась в том числе инфраструктура: было введено 27 крупных объектов. Решали и кадровый вопрос. До сих пор остается диспропорция в регионах, но в целом обеспеченность врачами выросла. Также важной задачей остается постоянное развитие системы здравоохранения.  

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Дмитрий Пиневич: каждый гражданин должен заботиться о своём здоровье. А государство должно предоставить такую возможность-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:  
То, о чем я говорил в Конституции. Конституция задекларировала приоритеты доступности и качества медицинской помощи и бесплатность ее. А второй компонент – то, что мы все обсуждали, – о том, что каждый гражданин должен заботиться о своем здоровье. А государство должно предоставить возможность заботиться о своем здоровье.  

Как отметил министр здравоохранения, преимущество белорусской системы охраны здоровья именно в качестве и доступности. По рейтингу агентства Bloomberg, мы входим в тройку стран по доступности оказания услуг. Еще одна визитная карточка – современное оборудование и защита материнства и детства. Кроме того, развито сотрудничество на международном уровне.  

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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