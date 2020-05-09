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Станцевали вальс под патефон. Корреспонденты СТВ оригинально поздравили Героя Советского Союза

09 мая 2020 18:32
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В этой девятиэтажке на Андреевской живёт Герой Советского Союза Иван Кустов. Встречает главный праздник дома. Сказать спасибо тому, кто сделал, казалось бы, невозможное: прошёл войну и невероятной ценой добыл для нас Победу, решила и съёмочная группа телеканала СТВ. Пусть и без тёплых объятий, но, традиционно, с цветами. И с песнями, которые до сих пор напоминают о самом важном дне в их жизни. На календаре 2020 год, а за окном Ивана Ильича – тот самый май 1945 года. Он бы с радостью завёл пластинку на патефоне и повальсировал, да только здоровье уже не позволяет. Но парадный китель из шкафа он, всё же, достал.

# Великая Отечественная война # общество # Иван Кустов

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