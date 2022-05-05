На фронт шли даже музыканты. Пианист Абулкай Сатьянов стал стрелком, но был комиссован из-за травм

Давид Протасеня, ученик гимназии № 50 Минска: Все мои прадедушки были участниками Великой Отечественной войны. Но больше всего мне известно про прадедушку с маминой стороны. У нас остались его фотографии, которые мы часто рассматриваем. Сатьянов Абулкай Дюсенгазиевич родился 21 мая 1923 года. Он был одаренным ребенком и учился в музыкально-балетной школе. Был талантливым пианистом и солировал в балете «Жизель». После школы он и его два друга ушли на фронт, им было по 19 лет в 1942 году. И стали солдатами стрелкового полка где-то под Воронежем.

Давид Протасеня:

В 1944 году прадедушка попал в госпиталь с ранением в колено, пробитыми легкими от автоматной очереди и контузией. Из госпиталя был комиссован, так как нога больше не сгибалась. Был награжден медалями за отвагу и мужество. С фронта друзей встречала учительница по музыке и учила заново жить. Он поступил на юридический факультет, который окончил с отличием. Умер, когда ему было 37 лет, из-за обострившихся военный ранений. Врачи сказали: «Война догнала». У него осталось четверо детей, в том числе моя бабушка, которая стала музыкантом. Мой прадедушка был храбрым, и я горжусь им. Он настоящий герой. Спасибо герою моей семьи, спасибо героям моей страны.

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