На Форуме регионов Беларуси и России планируют подписать более 100 контрактов на сумму свыше 700 млн рублей

В Нижнем Новгороде планируют подписать более 100 контрактов на сумму свыше 700 миллионов рублей. Форум регионов Беларуси и России стартовал в 12 раз. В 2025 году – все внимание молодежи двух стран – наследникам Великой Победы и будущему Союзного государства. Встреча молодых парламентариев вынесена отдельным пунктом насыщенной программы дня, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это же станет ключевой темой пленарного заседания, которое состоится 27 июня.

Андрей Саносян, заместитель губернатора Нижегородской области России: Очень значимое событие. Более тысячи человек, которые приедут и посетят в рамках этого форума Нижний Новгород, это, конечно, тоже для нас очень важно. Более 70 регионов Российской Федерации, более 100 компаний. Хорошая выставка будет практически всех отраслей экономики. Поэтому, конечно, для нас как для региона, как для города честь принимать этот форум. И мы уверены, что эти несколько дней, где мы вместе будем работать над различными проектами в сфере двухстороннего сотрудничества, они будут для всех полезны и перспективны.

26 июня в графике – деловая программа. Семь секционных заседаний, в ходе которых рассмотрят вопросы союзной повестки – от АПК, промышленности и межрегионального взаимодействия до демографического развития, культуры и молодежной политики.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Нижний Новгород – это своего рода колыбель народовластия. Потому что Минин и Пожарский именно там вот собирались. Для чего? Для того, чтобы, во-первых, отстоять Русь, потом и ее собрать, укрепить. И народ вот в таком, будем говорить, порыве помогал. И примерно ситуация сегодня точно такая в мире. Видите, пытаются раздербанить мир, по-новому переустроить. Поэтому вот такие встречи – это своего рода и объединительная сила. И сила народа, и сила закона помогают потом становиться на нужные рельсы.

Развитие бизнес-среды обсудят представители торговых палат Беларуси и России, встретятся и коллеги из Счетной палаты России и белорусского Комитета госконтроля, чтобы сверить часы и поделиться опытом. Планируется подписание новых соглашений о межрегиональном сотрудничестве.