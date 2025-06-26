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География участников охватывает три десятка стран – Минск принимает форум ЕАЭС

26 июня 2025 06:10
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В столице Беларуси – важные международные мероприятия, к которым приковано всеобщее внимание. Для участия в IV Евразийском экономическом форуме и саммите лидеров ЕАЭС в Минск уже прибыли главы ряда государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночью в Национальном аэропорту приземлился борт президента Кыргызстана. Садыр Жапаров – с рабочим визитом в нашей стране.

26 июня в течение дня в Минске ждут лидеров России, Узбекистана, наследного принца Абу-Даби, первого заместителя премьер-министра Монголии. География участников предстоящих мероприятий охватывает три десятка стран.

География участников охватывает три десятка стран – Минск принимает форум ЕАЭС-2

На площадке Минского международного выставочного центра «БелЭкспо» 26 июня стартует IV Евразийский экономический форум. В нем задействованы около трех тысяч участников. Президент Беларуси вместе с другими главами государств примет участие в пленарной сессии, посвященной стратегии Евразийской экономической интеграции, ее итогам и перспективам. Всего в программе форума – проведение шести крупных тематических блоков, включающих 35 мероприятий. Форум и заседание Высшего совета организованы в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году.

Саммит лидеров ЕАЭС пройдет во Дворце Независимости 27 июня под председательством Александра Лукашенко. В повестке заседания актуальные вопросы евразийской интеграции. Они касаются международной деятельности, стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, либерализации услуг в ЕАЭС, экономического сотрудничества в области спорта, а также развития торгово-экономического взаимодействия с основными партнерами интеграционного объединения.

# ЕАЭС # форум

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