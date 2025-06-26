География участников охватывает три десятка стран – Минск принимает форум ЕАЭС

В столице Беларуси – важные международные мероприятия, к которым приковано всеобщее внимание. Для участия в IV Евразийском экономическом форуме и саммите лидеров ЕАЭС в Минск уже прибыли главы ряда государств, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночью в Национальном аэропорту приземлился борт президента Кыргызстана. Садыр Жапаров – с рабочим визитом в нашей стране.

26 июня в течение дня в Минске ждут лидеров России, Узбекистана, наследного принца Абу-Даби, первого заместителя премьер-министра Монголии. География участников предстоящих мероприятий охватывает три десятка стран.