Министр информации Беларуси: наша отрасль, как мы поняли по 2020 году, подотстала. Мы в этом плане немного проиграли

Новости Беларуси. «Традиционные и новые медиа: вызовы и возможности». В Минске проходит форум молодых журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже в третий раз за 2021 год на одной площадке собираются эксперты медиасреды и те, кто только начинает карьеру в средствах массовой информации.

Участники встречи на примерах обсуждают, как изменилась роль репортера, говорят о профессиональной ответственности и о влиянии СМИ на формирование общественного мнения. Новая медиареальность – это в первую очередь возможности, и их важно замечать. Так, в 2020 году классическая журналистика недооценила влияние мессенджеров и социальных сетей и, соответственно, опоздала в попытке первой донести до людей правду.

Владимир Перцов, министр информации Беларуси:

Мы специально нацелили все наши такие медийные форумы на образование в первую очередь, потому что наша отрасль, как мы поняли по прошлому году, не трансформировалась, она немножко подотстала, она была немножко классической, конвенциональной, как сейчас модно говорить. И мы в этом плане немного проиграли и не успели отреагировать на те вызовы, которые есть в медиапотреблении в нашей стране, чтобы отвечать всем этим вызовам, чтобы через новые каналы коммуникации проводить традиционную классическую журналистику, правдивую журналистику. Потребность в этом тоже очень высокая.

Мы пытаемся обучить. Я вижу, достаточно успешно обучаем наших специалистов, не только в центральных средствах массовой информации, но и, самое важное, в региональных, чтобы все то, что они делают (и неплохо делают) можно было еще продвигать, особенно для молодого населения нашей страны, через вот эти новые средства массовой коммуникации, информации, которые захватили нашу страну.