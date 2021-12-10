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«Надо баловать своих подписчиков». Как издание «Хойніцкiя навіны» привлекает новых пользователей в соцсетях?

10 декабря 2021 16:01
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Новости Беларуси. В Минске прошел восьмой форум молодых журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал студентов, блогеров и работников СМИ со всех регионов. Топовые медиаэскперты страны рассказали, как совмещают в своей работе традиционные и новые приемы, а также с какими вызовами столкнулись журналисты за последний год.  

Подробности – в репортаже Анны Корольчук.  

«Надо баловать своих подписчиков». Как издание «Хойніцкiя навіны» привлекает новых пользователей в соцсетях?-1

Опытом продвижения контента в интернете поделилась редакция газеты «Хойникские новости». Работать в этом направлении начали пять лет назад. Сегодня тираж издания – 3 000, количество подписчиков в соцсетях – в семь раз больше. Реклама стала приносить реальные доходы.  

«Надо баловать своих подписчиков». Как издание «Хойніцкiя навіны» привлекает новых пользователей в соцсетях?-4

Елена Смусенок, редактор отдела социальных проблем редакции газеты «Хойникские новости»:  
Пятью социальными сетями, в которых представлены «Хойніцкiя навіны» в сети Интернет, мы покрываем 23 000 подписчиков, а население в Хойникском районе – 19 000. Так что цифры внушительные. А основные наши приемы это качество, оперативность и розыгрыши призов. Надо баловать своих подписчиков.  

На форуме молодых журналистов собрали 150 специалистов. О чем говорили топовые медиаэксперты? Читайте далее.  

# Журналистика # общество # Елена Смусенок # Анна Корольчук # Фотофакт

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