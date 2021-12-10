«Надо баловать своих подписчиков». Как издание «Хойніцкiя навіны» привлекает новых пользователей в соцсетях?

Новости Беларуси. В Минске прошел восьмой форум молодых журналистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он собрал студентов, блогеров и работников СМИ со всех регионов. Топовые медиаэскперты страны рассказали, как совмещают в своей работе традиционные и новые приемы, а также с какими вызовами столкнулись журналисты за последний год. Подробности – в репортаже Анны Корольчук.

Опытом продвижения контента в интернете поделилась редакция газеты «Хойникские новости». Работать в этом направлении начали пять лет назад. Сегодня тираж издания – 3 000, количество подписчиков в соцсетях – в семь раз больше. Реклама стала приносить реальные доходы.