На фармпредприятии в Логойске обустроили новую линию по производству лекарств-дженериков

Белорусские фармкомпании расширяют списки выпускаемой продукции. Так, на предприятии в Логойске уже обустроили новую линию для производства дженериков, или, проще говоря, аналогов оригинальных медпрепаратов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для запуска осталась лишь проверка комиссии. Модернизация позволит еще больше нарастить экспорт и обеспеченность внутреннего рынка медпрепаратами. О фармацевтических перспективах – материал Екатерины Ковальчук.

Уже почти 20 лет здесь производят лекарства, которые есть в аптечке, наверное, у каждого белоруса. Фармпредприятие в Логойске идет в ногу со временем и ежегодно старается модернизировать производственные площадки. Все, чтобы улучшать качество выпускаемых препаратов.

Павел Телюк, первый заместитель директора предприятия по производству медпрепаратов:

Модернизация на нашем предприятии не останавливается, мы постоянно обновляем оборудование. Потому что оборудование со временем, конечно, устаревает и требует больше ремонта. Мы закупаем более новые современные модели, которые позволяют выпускать продукцию достойного качества и наращивать объемы производства.

Таблетки, капсулы, порошки в саше и ампулах – с конвейеров двух цехов сходят несколько разновидностей продукции. Всего – сотни препаратов. Сейчас в разработке еще 11 лекарств. А недавно обустроили дополнительный производственный участок.