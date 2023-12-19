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На фармпредприятии в Логойске обустроили новую линию по производству лекарств-дженериков

19 декабря 2023 19:01
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Белорусские фармкомпании расширяют списки выпускаемой продукции. Так, на предприятии в Логойске уже обустроили новую линию для производства дженериков, или, проще говоря, аналогов оригинальных медпрепаратов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Для запуска осталась лишь проверка комиссии. Модернизация позволит еще больше нарастить экспорт и обеспеченность внутреннего рынка медпрепаратами.

О фармацевтических перспективах – материал Екатерины Ковальчук.

На фармпредприятии в Логойске обустроили новую линию по производству лекарств-дженериков-1

Уже почти 20 лет здесь производят лекарства, которые есть в аптечке, наверное, у каждого белоруса. Фармпредприятие в Логойске идет в ногу со временем и ежегодно старается модернизировать производственные площадки. Все, чтобы улучшать качество выпускаемых препаратов.

На фармпредприятии в Логойске обустроили новую линию по производству лекарств-дженериков-3

Павел Телюк, первый заместитель директора предприятия по производству медпрепаратов:
Модернизация на нашем предприятии не останавливается, мы постоянно обновляем оборудование. Потому что оборудование со временем, конечно, устаревает и требует больше ремонта. Мы закупаем более новые современные модели, которые позволяют выпускать продукцию достойного качества и наращивать объемы производства.

На фармпредприятии в Логойске обустроили новую линию по производству лекарств-дженериков-6

Таблетки, капсулы, порошки в саше и ампулах – с конвейеров двух цехов сходят несколько разновидностей продукции. Всего – сотни препаратов. Сейчас в разработке еще 11 лекарств. А недавно обустроили дополнительный производственный участок.

На фармпредприятии в Логойске обустроили новую линию по производству лекарств-дженериков-9

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
На новой линии будут производить порошки для приготовления растворов. Начать планируют с трех препаратов. Это лекарства для лечения инфекционных заболеваний и противовоспалительные средства.

Куда экспортируются белорусские лекарства – смотрите в сюжете.

# Предприятия Беларуси # общество # Екатерина Ковальчук # Новости Минска и Минской области

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