В Полоцком районе возложили цветы к братской могиле и открыли Горянскую амбулаторию

Особенная дата для одного из старейших городов нашей страны. Сегодня, 4 июля, Полоцк отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к братской могиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади Свободы в Полоцке представили театрализованную постановку, посвященную женщинам на войне. В ней передана боль тех лет: как матери теряли детей, жены ждали мужей, а дети – отцов. Согласно архивным данным, в годы Великой Отечественной войны в ряды Красной армии было призвано почти полмиллиона женщин.

Ирина Шалепина, жительница Полоцка:

Самое главное, что нет войны, что спокойствие. Показать своей дочке память, концерт, чтобы ребенок знал, в каком мире сейчас живем, в спокойствии, чтобы она посмотрела, как это раньше происходило.

Василий Шилов, председатель Полоцкого райисполкома:

Все мы знаем, какой ценой досталась независимость Республики Беларусь и нашему городу. Поэтому в эти дни мы еще раз возвращаемся к тем периодам и напоминаем, что может быть, если не быть вместе, если не работать над экономикой, если не работать над обобщенностью нашего населения, над идеологией.

В Беларуси существует традиция – к государственным праздникам открывать значимые объекты. В Полоцком районе после обновления распахнула двери Горянская амбулатория. Там смогут получать квалифицированную медпомощь около 1800 человек из более чем 50 населенных пунктов. Новую прописку амбулатория получила в центре агрогородка в просторном помещении. Ранее она размещалась в здании послевоенной постройки. Там предусмотрен дневной стационар. Также работает передвижной фельдшерско-акушерский пункт.