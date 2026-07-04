В Полоцком районе возложили цветы к братской могиле и открыли Горянскую амбулаторию
Особенная дата для одного из старейших городов нашей страны. Сегодня, 4 июля, Полоцк отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные мероприятия начались с возложения цветов к братской могиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На площади Свободы в Полоцке представили театрализованную постановку, посвященную женщинам на войне. В ней передана боль тех лет: как матери теряли детей, жены ждали мужей, а дети – отцов. Согласно архивным данным, в годы Великой Отечественной войны в ряды Красной армии было призвано почти полмиллиона женщин.
Ирина Шалепина, жительница Полоцка:
Самое главное, что нет войны, что спокойствие. Показать своей дочке память, концерт, чтобы ребенок знал, в каком мире сейчас живем, в спокойствии, чтобы она посмотрела, как это раньше происходило.
Василий Шилов, председатель Полоцкого райисполкома:
Все мы знаем, какой ценой досталась независимость Республики Беларусь и нашему городу. Поэтому в эти дни мы еще раз возвращаемся к тем периодам и напоминаем, что может быть, если не быть вместе, если не работать над экономикой, если не работать над обобщенностью нашего населения, над идеологией.
В Беларуси существует традиция – к государственным праздникам открывать значимые объекты. В Полоцком районе после обновления распахнула двери Горянская амбулатория. Там смогут получать квалифицированную медпомощь около 1800 человек из более чем 50 населенных пунктов.
Новую прописку амбулатория получила в центре агрогородка в просторном помещении. Ранее она размещалась в здании послевоенной постройки. Там предусмотрен дневной стационар. Также работает передвижной фельдшерско-акушерский пункт.
Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сейчас здесь все есть – стоматологический кабинет, детский, врача терапевта. В общем-то, здесь есть возможность приобрести лекарственные препараты. Если чего-то нет в ассортименте, их обязательно закажут и привезут человеку. Поэтому вот так надо жить и работать.
Как подчеркнула Наталья Кочанова, Президент поставил задачу – создать деревню будущего, где жизнь ни в чем не будет уступать городской, а медицина – один из главных приоритетов.