На этикетке можно написать что угодно. Чем опасны пищевые добавки?

Ароматизаторы, красители, консерванты. Пищевые добавки, которые продлевают срок жизни товарам и сокращают срок жизни покупателей, будоражат общественность не один год, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Многие потребители почему-то уверены, что производители мудрят с рецептурой, используют некачественное сырье и подмешивают запрещенные ингредиенты. И стоя в магазине у прилавка, наши люди выбирают между разными сортами сосисок, как между жизнью и смертью.

Анна Бедрицкая, диетолог-нутрициолог, фитнес-тренер:

То, что написано на этикетке продукта, не имеет никакого отношения к действительности. Там можно написать что угодно. Все, что нам нужно, находится с другой стороны. Поэтому мы переворачиваем этикетку, смотрим состав и читаем его. Если не понимаем состав, значит приходится разбираться. Чем меньше состав, тем более полезный продукт. Если написано «Без ГМО», это не значит, что он без ГМО. Вся важная информация в составе продукта. Как разобраться в химических названиях – подробности здесь. На самом деле вареное мясо не может быть розовым, молоко храниться полгода, а хлеб не черстветь месяцами. Современная тенденция такова: химии в продуктах и впрямь становится все больше. По статистике в среднем человек за год вместе с продуктами съедает приблизительно 2,5 килограмма пищевых добавок. А количество разрешенных улучшителей, разрыхлителей, пеногасителей, консервантов, антиоксидантов и прочих эмульгаторов перевалило за полсотни.

Алла Бондарук, заведующий лабораторией комплексных проблем гигиены пищевых продуктов РУП «НПЦГ»:

Пищевые добавки постоянно изучаются, появляются какие-то новые научные знания о них. Есть такая практика, что некоторые пищевые добавки… По-моему, порядка 15 штук изъяли из перечня разрешенных, а некоторые добавили. Но эти все действия происходят в результате глубоких научных исследований. Эксперты бьют тревогу: аллергия, ослабленный иммунитет и гастриты – так мы расплачиваемся за еду с консервантами и стабилизаторами! Ведь пищевые добавки мы едим на завтрак, обед и ужин. Боимся загадочных кодов «Е» на упаковках и в то же время продолжаем покупать детям токсичные леденцы. Так можно ли обойтись без химии в еде? Что делает продукты на прилавках магазинов такими привлекательными и такими опасными? И как производители пищевых добавок зарабатывают миллиарды на нашем здоровье?

Наталья Комарова, заместитель генерального директора по научной работе и стандартизации НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:

Сейчас большой ассортимент пищевой продукции предъявляется потребителю. Большой выбор свежего сырья: фруктов, овощей, мяса, рыбы – в этих продуктах применение пищевых добавок строго ограничено, практически сведено к минимуму. В продуктах детского питания ограничено применение пищевых добавок. Но не во всех. Детские смеси – вы посмотрите, какой у них большой состав. Но без них невозможно получить сбалансированного продукта по составу. Каждый выбирает сам, но я бы хотела сказать потребителю, что тот продукт, который он берет с полки в магазине, для него безопасен.

История применения пищевых добавок исчисляется тысячелетиями. Первоначально в качестве консервантов использовались всем известные соль, сахар, уксус. В качестве красителей применяли куркуму и сок овощей. Но прогресс не стоит на месте. Химическая промышленность идет семимильными шагами. И вот синтетические заменители добрались и до продуктов питания. Алла Бондарук:

В наше время тяжело представить производство пищевой продукции без применения пищевой добавки, потому что пищевой продукции надо придать определенные свойства, которые, возможно, будут потеряны продукцией при процессе производства: цвет, вкус, запах. Чтобы придать стойкость определенной продукции, чтобы придать ей способность сохранять эти свойства. В середине прошлого столетия в Европе приняли закон, который обязал производителя указывать при маркировке полный состав продукта. А это много разных ингредиентов, некоторые с очень длинными названиями. И чтобы не загромождать этикетку, придумали систему кодировки. Что-то вроде таблицы Менделеева. Каждой добавке присвоили свой индекс. Так появились знаменитые «ешки».

Анна Бедрицкая:

Все пищевые добавки, чтобы потребитель мог в них как-то разобраться, имеют приставку «Е», дальше имеют цифровой код, который состоит из трех или четырех цифр. Например, если первая цифра – 1, то это будут красители. «Е2...» – это консерванты. Дальше антиоксиданты. Поэтому очень просто в них разобраться. Запоминать это не нужно. Достаточно это загуглить, и вы все найдете в интернете. Эта информация доступна.

В 60-х годах прошлого столетия ученые при Всемирной организации здравоохранения приняли так называемый «Кодекс Алиментариус». Это совокупность международных стандартов в области продуктов питания. Постулаты этого документа считаются во всем мире эталоном безопасности пищевых добавок. В том числе в Беларуси. Алла Бондарук:

Дело в том, что пищевые добавки очень хорошо занормированы и регламентированы различными документами. Есть на национальном уровне регламент о применении пищевых добавок. Это санитарные нормы и правила, гигиенические нормативы. Сегодня в мире существует более полутора тысяч пищевых добавок, в нашей стране используется около 350, разрешенных Министерством здравоохранения. Все они прошли многолетние испытания на токсичность, канцерогенность и другие опасные свойства.

Наталья Комарова:

В Республике Беларусь и на территории ЕАЭС действует нормативный документ, который регламентирует требования к пищевым добавкам. Это технический регламент 29. Его цель использования – это защитить жизнь и здоровье человека. Поэтому в техническом регламенте предъявляются требования как к безопасности пищевых добавок, так и к их применению в пищевой продукции. Если производитель соблюдает эти требования, а он обязан это делать, то применение пищевых добавок в пищевой продукции безопасно. Вместе с появлением пищевых добавок появились и теории заговора. На каждом углу говорят о том, как нас травят, что химия убивает. Аллергия, гастрит и даже рак – вот чем наградили нас Е-добавки. Но действительно ли это так? Кажется, в этом вопросе специалисты так и не пришли к единому мнению.