Вся важная информация в составе продукта. Как разобраться в химических названиях?

Первое, что мы видим, когда смотрим на товар, – это упаковка. Глаз цепляется за цвет и дизайн. Яркие баночки, коробочки и всевозможные тубы с вкусностями и обещаниями незабываемого вкуса так и просятся в корзину. А смотреть нужно как раз на обратную сторону. Именно там скрывается самая важная информация – состав продукта, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Инна Гаврильчик, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ:

Должны быть обязательно раскрыты потребительские свойства. В части продовольственных товаров это означает, что должен быть обязательно состав этого продукта. Наши потребители хорошо помнят и понимают, что такое ГОСТы. Но ГОСТы – это необязательные нормативные акты. Но если, например, производитель продовольственных товаров, что он производит тот или иной товар в соответствии с ГОСТами, то эта информация обязательно должна быть указана в маркировке.

Первые попытки в СССР привести выпуск продукции под один стандарт появились в 1925 году. Тогда был создан Комитет по стандартизации. Так началась история легендарных ГОСТов, которые определяли качество любых товаров, в том числе продуктов питания. Люди старшего поколения до сих вспоминают незабываемый вкус «Докторской». А за рубежом даже говорили, что Советский Союз стоит посетить ради трех вещей: балета, советского цирка с Никулиным и мороженого. Распад СССР привел к глобальным изменениям во всех сферах жизни советского человека. И, конечно, не мог не коснуться стандартизации и качества продукции. Изменились нормативная база, технологии, поэтому выполнять требования ГОСТов становилось все сложнее. Плюс ко всему с падением железного занавеса страну накрыл поток импортных продуктов со всевозможными химическими наполнителями. Все эти красители, загустители, эмульгаторы, стабилизаторы, ароматизаторы и прочие Е-добавки здорово изменили знакомые с детства вкусы, но отнюдь не прибавили здоровья нашему организму.

Наталья Комарова, заместитель генерального директора по научной работе и стандартизации НПЦ НАН Беларуси по продовольствию:

В настоящий момент ГОСТ – эта аббревиатура используется для нормативного документа, утвержденного Межгосударственным советом по стандартизации. Это документ, который предъявляет требования к процессу, услуге либо к продукту. В Республике Беларусь государственным стандартом является СТБ. На продукты, на которые сейчас не распространяются технические регламенты, требования СТБ и ГОСТ обязательны к применению. Но если пищевая продукция попадает под действие технического регламента, то стандарты применяются на добровольной основе.

С историей развития стандартизации в Советском Союзе связан и еще один символ – знак качества. Появился он в 1967 году. Большинство советских людей хорошо помнят тот маленький пятиугольник с перевернутой буквой «К» – то есть качество. По другой версии, этот знак изображал еще и весы – символ точности и надежности. Ставить знак качества имели право только предприятия, которые успешно проходили проверку на соответствие требованиям ГОСТа. На этикетке можно написать что угодно. Чем опасны пищевые добавки – подробности здесь. Наталья Комарова:

Тогда, наверное, знак этот был на территории Советского Союза. Сейчас уже, когда СССР распался, в России подобный существует. Он присваивается на свои продукты. В Республике Беларусь Государственным комитетом по стандартизации проводится конкурс-премия в области качества, которая присуждается лучшим производителям. Им дается право нанести на свою продукцию такой знак, который они могут наносить на продукцию в течение трех лет. Советские ГОСТы – это история не только о стандартах продуктов, но и об ответственности. В те годы за выпуск некачественного товара можно было получить реальный срок. Впрочем, отвечать за качество товара и производитель и продавец должны и сегодня. Срок годности, дата производства и условия хранения обязательно должны быть указаны на этикетке. Хотя порой на прилавках магазинов появляется так называемая «еда из будущего» – товары, которые промаркированы завтрашним днем. Инна Гаврильчик:

Сейчас очень редки такие случаи, нам потребители сообщают иногда. Но на практике этого уже не происходит. Информация о товаре обязательно должна быть достоверной. В данном случае усматривается, что информация недостоверная. Товар уже произведен, а пишут, что он произведен только завтра. Таким образом, мы понимаем, для чего это все делают изготовитель или продавцы, когда проставляют такую дату. Чтобы увеличить срок реализации. Но это недобросовестное поведение.

Чем больше срок действия у товара, тем выгоднее он для продавца и производителя. Использование консервантов в промышленности давно стало нормой, надо хорошо постараться, чтобы найти продукт со сроком хранения не более двух дней. Среди консервантов есть химические и натуральные. Если говорить о пользе для здоровья, то выбирать продукты лучше с последними. Наталья Комарова:

Самая часто используемая добавка – сорбиновая и бензойная кислота, ее соли. Как правило, это синтетические вещества. Бензольная кислота есть природная, например, в бруснике, клюкве. «Без консервантов» – надпись, полюбившаяся маркетологам. Производители понимают, что буква «Е» в составе ингредиентов отпугивает многих покупателей. Но и не указывать их нельзя, таковы требования законодательства. Но если избавиться от «Е» совсем нельзя, то можно хотя бы сократить их количество. Тем более, что многие из них действительно вредные.