В помещении ни одного огнетушителя. Почему в хозяйстве «Саковщина» вопросы безопасности пускают на самотёк?

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

С пылу с жару. В хозяйстве «Саковщина» играют на тоненького. В местной автомастерской ажиотаж: в очереди на ремонт трактор, самосвал и даже повидавший жизни микроавтобус. Оценив локацию, профсоюзный инспектор берется за голову, в помещении с горюче-смазочными материалами ни одного огнетушителя.