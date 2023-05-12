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В помещении ни одного огнетушителя. Почему в хозяйстве «Саковщина» вопросы безопасности пускают на самотёк?

12 мая 2023 19:47
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Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

С пылу с жару. В хозяйстве «Саковщина» играют на тоненького. В местной автомастерской ажиотаж: в очереди на ремонт трактор, самосвал и даже повидавший жизни микроавтобус. Оценив локацию, профсоюзный инспектор берется за голову, в помещении с горюче-смазочными материалами ни одного огнетушителя.

В помещении ни одного огнетушителя. Почему в хозяйстве «Саковщина» вопросы безопасности пускают на самотёк?-1

Александр Мотуз, главный технический инспектор труда Минского областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса:
Отсутствуют два огнетушителя, которые должны присутствовать здесь. При ремонте техники пожарный щит должен быть укомплектован двумя огнетушителями. Если произойдет возгорание, чем тушить будем? – Побегу, возьму. Так нельзя.

Главный инженер разводит руками. Хозяйство хоть и не лидер района, но на огнетушители должно хватить. Тем более соседство обязывает: напротив – пожарная часть. Пожалуй, единственная надежда на спасение.

Константин Герцев, СТВ:
Скажите честно. Завтра вы бы приступили к ремонту этого трактора. Вы бы не пополнили хранилище огнетушителями здесь.

В помещении ни одного огнетушителя. Почему в хозяйстве «Саковщина» вопросы безопасности пускают на самотёк?-4

Леонид Жук, главный инженер сельхозпредприятия «Саковщина»:
Ну я сейчас побегу, принесу.
– А если бы мы не приехали?

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# Сельское хозяйство # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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