В помещении ни одного огнетушителя. Почему в хозяйстве «Саковщина» вопросы безопасности пускают на самотёк?

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С пылу с жару. В хозяйстве «Саковщина» играют на тоненького. В местной автомастерской ажиотаж: в очереди на ремонт трактор, самосвал и даже повидавший жизни микроавтобус. Оценив локацию, профсоюзный инспектор берется за голову, в помещении с горюче-смазочными материалами ни одного огнетушителя.
Александр Мотуз, главный технический инспектор труда Минского областного комитета профсоюза работников агропромышленного комплекса:
Отсутствуют два огнетушителя, которые должны присутствовать здесь. При ремонте техники пожарный щит должен быть укомплектован двумя огнетушителями. Если произойдет возгорание, чем тушить будем? – Побегу, возьму. Так нельзя.
Главный инженер разводит руками. Хозяйство хоть и не лидер района, но на огнетушители должно хватить. Тем более соседство обязывает: напротив – пожарная часть. Пожалуй, единственная надежда на спасение.
Константин Герцев, СТВ:
Скажите честно. Завтра вы бы приступили к ремонту этого трактора. Вы бы не пополнили хранилище огнетушителями здесь.
Леонид Жук, главный инженер сельхозпредприятия «Саковщина»:
Ну я сейчас побегу, принесу.
– А если бы мы не приехали?
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