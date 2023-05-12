Нарушения у всех одинаковые. Прокуратура проверяет белорусские сельхозпредприятия

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды. Кружит голову, ай, до упаду. Только прокуратурой Минской области в ходе посевной кампании проинспектировано более 60 сельхозпредприятий. Нарушения у всех как под копирку: бесхозяйственность, охрана труда, пожарная безопасность, ложные сведения о готовности техники.

Кирилл Арцименя, заместитель начальника отдела прокуратуры Минской области:

К сожалению, эти вопросы возникают. Все это, наверное, зависит от исполнительской дисциплины работников и требовательности руководителя сельскохозяйственной организации. По указанным фактам принимаются меры. По требованию прокуратуры будут устранены выявленные нами нарушения. По результатам выездов в настоящее время с целью устранения выявленных нарушений внесено 37 актов надзора. По требованию прокурора привлечены к дисциплинарной ответственности более 20 должностных лиц. Предписание подлежит незамедлительному исполнению, оно выносится в адрес руководства хозяйства либо местных исполнительно-распорядительных органов. Требование прокурора обязательное, за неисполнение предписания предусмотрена административная ответственность. В случае, если требования Прокуратуры будут не устранены, руководитель хозяйства будет привлечен к административной ответственности. Скоро заживем. Местные власти встали грудью за руководителей: на районе регулярно проводят мониторинг сельхозорганизаций, вводят в эксплуатацию новые агрокомплексы, внедряют инновации и даже вопреки западным санкциям закупают оборудование по последнему слову техники. Планы на урожай амбициозные – получить не меньше прошлогоднего. А как показал год предыдущий, кстати, рекордный – реально все.

Виктор Леоник, первый заместитель председателя – начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Воложинского райисполкома:

Была проблема по «Сивице» со старым руководством. Но было принято решение руководством райисполкома снять его с должности. Не мог он найти общий язык и понимание с коллективом, не смог собрать команду. Мы взяли нового перспективного руководителя, Касинского Александра Ивановича, который работает три недели. Но уже и кадры к нему приходят, и специалистов он набрал. Если будет команда, будет работать сельское хозяйство. Так же и в «Саковщине». У нас молодой специалист, директор, который по специальности ветврач. Сейчас он сделал ставку на животноводство. Полгода работает. Основной темп работы в сельском хозяйстве задает руководитель со своей командой.

За несколько часов до эфира мы еще раз посетили одно из горе-предприятий – хозяйство «Сивица». Стоит отдать должное – коровники почистили, а щель в стене маломальски заделали. На большее, призналось руководство, не хватило денег. «Народный контроль» умоляет! Если вы стали свидетелем бесхозяйственности, звоните, телефон у вас на экране.