На доме по Партизанскому проспекту восстановили механические часы к юбилею МАЗ

Новый арт-объект. В преддверии 80-летнего юбилея Минского автомобильного завода на башне 106 дома по Партизанскому проспекту восстановили механические часы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жилой многоквартирный дом был введен в эксплуатацию в 1955 году и предназначен для сотрудников МАЗ и их семей. И в то время его отличительной особенностью считались огромные механические часы. Которые спустя годы износились, их заменили на электронные. Но недавно местные жители решили вернуть прошлое: выступили с инициативой восстановить механические часы.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:

Неважно, сколько эти часы стоят и из чего они сделаны. Самое главное, что это традиция. Эти часы были установлены в этом здании исторически, это здание было построено с такими часами.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Работают более 15 тысяч человек. Это предприятие, которое работает и производит уникальную технику. Не только для Республики Беларусь, но и для многих наших соседей, дружественных стран. Мы отгружаем технику и работаем каждый день во благо нашей страны.