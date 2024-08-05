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На доме по Партизанскому проспекту восстановили механические часы к юбилею МАЗ

05 августа 2024 17:34
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Новый арт-объект. В преддверии 80-летнего юбилея Минского автомобильного завода на башне 106 дома по Партизанскому проспекту восстановили механические часы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На доме по Партизанскому проспекту восстановили механические часы к юбилею МАЗ-1

Жилой многоквартирный дом был введен в эксплуатацию в 1955 году и предназначен для сотрудников МАЗ и их семей. И в то время его отличительной особенностью считались огромные механические часы. Которые спустя годы износились, их заменили на электронные. Но недавно местные жители решили вернуть прошлое: выступили с инициативой восстановить механические часы.

На доме по Партизанскому проспекту восстановили механические часы к юбилею МАЗ-4

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «МАЗ» – управляющая компания холдинга «Белавтомаз»:
Неважно, сколько эти часы стоят и из чего они сделаны. Самое главное, что это традиция. Эти часы были установлены в этом здании исторически, это здание было построено с такими часами.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Работают более 15 тысяч человек. Это предприятие, которое работает и производит уникальную технику. Не только для Республики Беларусь, но и для многих наших соседей, дружественных стран. Мы отгружаем технику и работаем каждый день во благо нашей страны.

На доме по Партизанскому проспекту восстановили механические часы к юбилею МАЗ-7

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Достойный подарок для минчан и для автозаводчан. Уверен в том, что еще ни одна пара, ни одна встреча состоятся под этими часами.

На доме по Партизанскому проспекту восстановили механические часы к юбилею МАЗ-10

В часах запрограммировано четыре мелодии – гимны Беларуси и Заводского района, мелодия ко Дню Победы и мотив песни из кинофильма «Весна на Заречной улице». Их будут запускать по праздникам. А в будние все горожане смогут сверять время.

# МАЗ # общество # Валерий Иванкович # Надежда Лазаревич # Сергей Масляк

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