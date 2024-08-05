За первое полугодие 2024 года в Мингорисполком поступило 4416 обращений граждан

За первое полугодие 2024-го в Мингорисполком поступило свыше 4 тысяч обращений граждан, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это на 12 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Тематика обращений минчан остается неизменной. Чаще всего это вопросы, связанные с работой системы жилищно-коммунального хозяйства, строительства, защиты прав потребителей. Это те сферы, с которыми люди сталкиваются в повседневной жизни. Каждый случай рассматривают индивидуально.

Инна Ковалевская, начальник управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Мингорисполкома:

На территории города сохраняется положительная тенденция по сокращению поступающего количества сообщений. В первом полугодии оно сократилось на 12 %, на 29 % уменьшилось количество обращений, поступивших из республиканских органов государственного управления, на 26 % сократилось количество повторных сообщений.