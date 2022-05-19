«Любимый цветок англичан». В Центральном ботаническом саду распустились нарциссы

Новости Беларуси. В Центральном ботаническом саду – сезон цветения нарциссов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Центральном ботаническом саду – сезон цветения нарциссов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь их насчитывается более 400 сортов трех видов. Коллекция нарциссов в Центральном ботаническом саду начала формироваться в послевоенные годы. Сегодня она охватывает все садовые группы этой культуры. Познакомиться с эксклюзивной коллекцией и узнать больше об этом весеннем цветке можно во время тематической экскурсии.
Людмила Завадская, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Нарциссы, вообще, любимый цветок англичан, хотя у них никогда не было своих видовых нарциссов. Они растут в Средиземноморье, а в XVI веке попали в Англию. Думаю, что люди на приусадебных участках, посадив нарцисс, могут получить цветущее растение. Минимальный уход: подкормил, если надо – полил, и любуйся цветами.
Нарциссы еще с давних времен использовали в медицине и парфюмерии. В них содержатся эфирные масла, а в луковицах – алкалоиды. Однако не следует пытаться использовать растение в лечебных и косметических целях самостоятельно. Они содержат в своем составе ядовитые вещества.