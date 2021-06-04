Женский взгляд на острые и насущные темы. Рассказываем о новом проекте на телеканале «РТР-Беларусь»
Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории. Новое ток-шоу «Точки над i» уже готово ворваться в информационное пространство. Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Юлия Крыницкая, заведующая продюсерским отделом:
Наше ток-шоу будет новое в телевизионном эфире, потому что ниша женских ток-шоу у нас на данный момент не занята. Мы замахнулись на создание такого большого продукта с относительно небольшой командой, потому что оно у нас будет ежедневно. Оно будет выходить четыре раза в неделю, со вторника по пятницу. Темы будут рассматриваться абсолютно разные, это могут быть где-то лайтовые – бодипозитив, ЗОЖ, и в то же время мы хотим коснуться таких серьезных тем, как насилие в семье, многодетные семьи.
Почему же название «Точки над i»? Чтобы наши ведущие могли проанализировать различные точки зрения на ту или иную проблему и сделать некий вывод. Я думаю, что наше ток-шоу будет интересно разной возрастной категории.
«Мы будем перебивать друг друга, а если надо, то и подерёмся». Что будут обсуждать во время ток-шоу «Точки над i», читайте здесь.
Съемки проекта проходят в новой просторной студии с последними интерактивными возможностями. Чтобы зритель смог полностью окунуться в атмосферу ток-шоу, съемочная группа создает условия в 360 градусов.
Дмитрий Травин, оператор-постановщик ток-шоу «Точки над i»:
Мы подбирали очень хороший свет, декорации, контент на наши экраны. Мы находимся в нашей новой студии. Студия находится на улице Казинца, это бывший кинотеатр «Электрон». Задействовали 12 камер и очень большое количество света. Подготовка тщательная, долго подбирали свет, экраны и контент, чтобы наша женская половина, да и не только женская, приняла зрительное участие в этой программе.
Самые острые темы и разные взгляды, шоу нового формата для женщин и о женщинах, где дискуссии обещают быть жаркими. Среди ведущих мы увидим знакомые лица телеканала и даже блогеров.
Кристина Яркина-Москалева, режиссер ток-шоу «Точки над i»:
Объемы нашей студии позволяют в этом месте сделать не только политическое, аналитическое ток-шоу, но и развлекательный контент, утренний, где будет охвачена социальная сфера. Это вопросы, которые касаются проблем семьи, женские проблемы, ну и разного рода темы.
На площадке три ведущих. Зрителю может показаться, что много, но нет. Каждый ведущий имеет свое мнение, свой взгляд на данную тему. Мы надеемся, что это ток-шоу вызовет огромный интерес и это будет смотрибельно и интересно. Мы ждем огромных рейтингов.
Премьерный выпуск нового ток-шоу можно будет увидеть 8 июня в 12:35 на телеканале «РТР-Беларусь».