Женский взгляд на острые и насущные темы. Рассказываем о новом проекте на телеканале «РТР-Беларусь»

Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории. Новое ток-шоу «Точки над i» уже готово ворваться в информационное пространство. Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Юлия Крыницкая, заведующая продюсерским отделом:

Наше ток-шоу будет новое в телевизионном эфире, потому что ниша женских ток-шоу у нас на данный момент не занята. Мы замахнулись на создание такого большого продукта с относительно небольшой командой, потому что оно у нас будет ежедневно. Оно будет выходить четыре раза в неделю, со вторника по пятницу. Темы будут рассматриваться абсолютно разные, это могут быть где-то лайтовые – бодипозитив, ЗОЖ, и в то же время мы хотим коснуться таких серьезных тем, как насилие в семье, многодетные семьи.

Почему же название «Точки над i»? Чтобы наши ведущие могли проанализировать различные точки зрения на ту или иную проблему и сделать некий вывод. Я думаю, что наше ток-шоу будет интересно разной возрастной категории.