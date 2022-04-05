Хотите классно провести выходные в Минске? Вот три места, куда можно отправиться

Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.
Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.
Карина Верховцева, корреспондент:
И первая локация – Музей истории ВОВ. Здесь как раз представлены картины выдающегося художника ХХ века Михаила Савицкого. Жуткую правду о прошлом во имя будущего несут полотна под названием «Цифры на сердце». Автор сам пережил все круги ада концентрационных лагерей. Пережитое отразил на полотнах: в результате – каждая работа как свидетельство ужасов того времени.
Карина Верховцева:
А вот Дом-музей I съезда РСДРП – одно из самых старых мест столицы. Мало кто знает, но в здесь работает постоянная выставка. Внутри музей сам по себе небольшой, но очень уютный. Из интересного я здесь нашла выставку 3D-печати, вот макет Кревского замка, детали которого распечатаны на 3D-принтере. На выходе мы можем получать вот такие детальки, которые в будущем станут частью полноценных конструкций.
Карина Верховцева:
А если вы давно хотели побывать на ярмарке с особым стилем и насыщенной программой, то Международный пасхальный православный фестиваль «Радость» как раз ваша история. С 7 апреля во Дворце искусства вы узнаете главное о празднике Пасхи, о православных славянских традициях. К слову, все желающие смогут сделать своими руками подарок для близких, посетить мастер-классы и спектакли для детей, посмотреть хороший фильм и попробовать блюда из монастырской трапезной.