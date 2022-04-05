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Хотите классно провести выходные в Минске? Вот три места, куда можно отправиться

05 апреля 2022 14:20
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Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.

Хотите классно провести выходные в Минске? Вот три места, куда можно отправиться-1

Карина Верховцева, корреспондент:
И первая локация – Музей истории ВОВ. Здесь как раз представлены картины выдающегося художника ХХ века Михаила Савицкого. Жуткую правду о прошлом во имя будущего несут полотна под названием «Цифры на сердце». Автор сам пережил все круги ада концентрационных лагерей. Пережитое отразил на полотнах: в результате – каждая работа как свидетельство ужасов того времени.

Хотите классно провести выходные в Минске? Вот три места, куда можно отправиться-4

Карина Верховцева:
А вот Дом-музей I съезда РСДРП – одно из самых старых мест столицы. Мало кто знает, но в здесь работает постоянная выставка. Внутри музей сам по себе небольшой, но очень уютный. Из интересного я здесь нашла выставку 3D-печати, вот макет Кревского замка, детали которого распечатаны на 3D-принтере. На выходе мы можем получать вот такие детальки, которые в будущем станут частью полноценных конструкций.

Хотите классно провести выходные в Минске? Вот три места, куда можно отправиться-7

Карина Верховцева:
А если вы давно хотели побывать на ярмарке с особым стилем и насыщенной программой, то Международный пасхальный православный фестиваль «Радость» как раз ваша история. С 7 апреля во Дворце искусства вы узнаете главное о празднике Пасхи, о православных славянских традициях. К слову, все желающие смогут сделать своими руками подарок для близких, посетить мастер-классы и спектакли для детей, посмотреть хороший фильм и попробовать блюда из монастырской трапезной.

# Музеи # общество # Карина Верховцева # Фотофакт

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