Хотите классно провести выходные в Минске? Вот три места, куда можно отправиться

Афиша программы «Большой город». Расскажем, куда можно отправиться за новыми впечатлениями.

Карина Верховцева, корреспондент:

И первая локация – Музей истории ВОВ. Здесь как раз представлены картины выдающегося художника ХХ века Михаила Савицкого. Жуткую правду о прошлом во имя будущего несут полотна под названием «Цифры на сердце». Автор сам пережил все круги ада концентрационных лагерей. Пережитое отразил на полотнах: в результате – каждая работа как свидетельство ужасов того времени.

Карина Верховцева:

А вот Дом-музей I съезда РСДРП – одно из самых старых мест столицы. Мало кто знает, но в здесь работает постоянная выставка. Внутри музей сам по себе небольшой, но очень уютный. Из интересного я здесь нашла выставку 3D-печати, вот макет Кревского замка, детали которого распечатаны на 3D-принтере. На выходе мы можем получать вот такие детальки, которые в будущем станут частью полноценных конструкций.