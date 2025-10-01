Прямой эфир

На что обращают внимание минчане при выборе модной одежды? Опрос

01 октября 2025 13:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На что обращают внимание минчане при выборе модной одежды? Опрос -1

Я увидела этот костюм, но он был мне большой. Вместо того, чтобы ехать в Минск, я поехала сначала в Светлогорск за этим костюмом, нашла свой размер. Мне понравились именно брюки. База – теплые свитеры, сверху можно жакет накинуть, чтобы была многослойность.

На что обращают внимание минчане при выборе модной одежды? Опрос -3

Обожаю все женственное, красивое. Эта юбка фаворит по комплиментам. Серьги – ручная работа. Выбирать нужно сердцем, немного подсматривать модные тренды.

На что обращают внимание минчане при выборе модной одежды? Опрос -5

Слежу за модой, за тенденциями, но не то чтобы сильно придерживаюсь, все-таки выбираю свое внутреннее мнение.

Подробности в видео.

# Осенняя мода # Мода # Уличная мода # Опрос # Мода в Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Что такое осенняя хандра и как с ней справиться? Вот несколько советов
01 октября 2025 12:53

Что такое осенняя хандра и как с ней справиться? Вот несколько советов

Туравтобус, гибридный кроссовер и низкопольный трамвай. Чем ещё удивляют белорусы на «ИННОПРОМе»?
01 октября 2025 12:43

Туравтобус, гибридный кроссовер и низкопольный трамвай. Чем ещё удивляют белорусы на «ИННОПРОМе»?

В 82 года переплыл Босфор! Белорус рассказал, как ему это удалось
01 октября 2025 11:27

В 82 года переплыл Босфор! Белорус рассказал, как ему это удалось