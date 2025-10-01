На что обращают внимание минчане при выборе модной одежды? Опрос
Я увидела этот костюм, но он был мне большой. Вместо того, чтобы ехать в Минск, я поехала сначала в Светлогорск за этим костюмом, нашла свой размер. Мне понравились именно брюки. База – теплые свитеры, сверху можно жакет накинуть, чтобы была многослойность.
Обожаю все женственное, красивое. Эта юбка фаворит по комплиментам. Серьги – ручная работа. Выбирать нужно сердцем, немного подсматривать модные тренды.
Слежу за модой, за тенденциями, но не то чтобы сильно придерживаюсь, все-таки выбираю свое внутреннее мнение.
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