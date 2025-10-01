Туравтобус, гибридный кроссовер и низкопольный трамвай. Чем ещё удивляют белорусы на «ИННОПРОМе»?
Роботы, беспилотники, электрические мусоровозы, гибридные кроссоверы – белорусы готовы удивлять высокотехнологичными решениями. Наша страна презентовала 70 экспозиционных стендов на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая проходит в Минске.
Николай Лакотко, заместитель главного конструктора по грузовой технике Минского автомобильного завода:
Мы хотим продемонстрировать, во-первых, наши последние достижения. Мы хотим показать, что у нас достаточно высокий уровень по разработке техники, по изготовлению техники. Мы ищем и новых партнеров. Мы хотим, чтобы договоренности, которые тут будут подписаны, стали новой отправной точкой к разработке новых концепций, новых идей, которые мы успешно будем внедрять в наше производство.
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К слову, Минский автомобильный завод представил автобус-турист, который будет перевозить туристов между городами Беларуси. Модель имеет и экспортный потенциал. Показана и грузовая техника. Например, газовый тягач, который позволяет перевозчикам экономить на топливе.
Среди знаковых продуктов отечественного автопрома и гибридный кроссовер от компании BELGEE, низкопольный трамвай модели Т811 производства «Белкоммунмаш», самая мощная модель BELARUS 5425 от МТЗ. Свою инновационную продукцию участникам и гостям выставки презентовали предприятия «Интеграл», «Атлант», «Горизонт», резиденты Минского городского технопарка.
Подробности в видео.