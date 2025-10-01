Туравтобус, гибридный кроссовер и низкопольный трамвай. Чем ещё удивляют белорусы на «ИННОПРОМе»?

Роботы, беспилотники, электрические мусоровозы, гибридные кроссоверы – белорусы готовы удивлять высокотехнологичными решениями. Наша страна презентовала 70 экспозиционных стендов на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая проходит в Минске.

Николай Лакотко, заместитель главного конструктора по грузовой технике Минского автомобильного завода:

Мы хотим продемонстрировать, во-первых, наши последние достижения. Мы хотим показать, что у нас достаточно высокий уровень по разработке техники, по изготовлению техники. Мы ищем и новых партнеров. Мы хотим, чтобы договоренности, которые тут будут подписаны, стали новой отправной точкой к разработке новых концепций, новых идей, которые мы успешно будем внедрять в наше производство.