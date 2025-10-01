Прямой эфир

Туравтобус, гибридный кроссовер и низкопольный трамвай. Чем ещё удивляют белорусы на «ИННОПРОМе»?

01 октября 2025 12:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Роботы, беспилотники, электрические мусоровозы, гибридные кроссоверы – белорусы готовы удивлять высокотехнологичными решениями. Наша страна презентовала 70 экспозиционных стендов на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь», которая проходит в Минске. 

Туравтобус, гибридный кроссовер и низкопольный трамвай. Чем ещё удивляют белорусы на «ИННОПРОМе»?-2

Николай Лакотко, заместитель главного конструктора по грузовой технике Минского автомобильного завода:
Мы хотим продемонстрировать, во-первых, наши последние достижения. Мы хотим показать, что у нас достаточно высокий уровень по разработке техники, по изготовлению техники. Мы ищем и новых партнеров. Мы хотим, чтобы договоренности, которые тут будут подписаны, стали новой отправной точкой к разработке новых концепций, новых идей, которые мы успешно будем внедрять в наше производство. 

Беларусь и Россия запускают проект по выпуску беспилотных и водородных самосвалов БЕЛАЗ

Туравтобус, гибридный кроссовер и низкопольный трамвай. Чем ещё удивляют белорусы на «ИННОПРОМе»?-4

К слову, Минский автомобильный завод представил автобус-турист, который будет перевозить туристов между городами Беларуси. Модель имеет и экспортный потенциал. Показана и грузовая техника. Например, газовый тягач, который позволяет перевозчикам экономить на топливе.

Среди знаковых продуктов отечественного автопрома и гибридный кроссовер от компании BELGEE, низкопольный трамвай модели Т811 производства «Белкоммунмаш», самая мощная модель BELARUS 5425 от МТЗ. Свою инновационную продукцию участникам и гостям выставки презентовали предприятия «Интеграл», «Атлант», «Горизонт», резиденты Минского городского технопарка.

Подробности в видео.

# Технологии # Выставка

Другие новости рубрики

Все новости
В 82 года переплыл Босфор! Белорус рассказал, как ему это удалось
01 октября 2025 11:27

В 82 года переплыл Босфор! Белорус рассказал, как ему это удалось

В Беларуси с 1 октября нормы оплаты за школьное питание увеличиваются на 5%
01 октября 2025 10:54

В Беларуси с 1 октября нормы оплаты за школьное питание увеличиваются на 5%

Суд в Гродно вынес приговор бывшему владельцу интернет-магазина по продаже наркотиков
01 октября 2025 10:47

Суд в Гродно вынес приговор бывшему владельцу интернет-магазина по продаже наркотиков