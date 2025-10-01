Что такое осенняя хандра и как с ней справиться? Вот несколько советов

Денис Северов, магистр психологии:

Есть несколько ключевых проявлений. Наверное, самое главное – это вы сразу чувствуете, что вашей энергии становится все меньше и меньше, и вы немножко начинаете грустить. Вы просыпаетесь по утрам уже с ощущением, как будто бы вы только-только легли спать. А другой момент – это социальная изоляция. Вы отстраняетесь от всего на свете, вам не хочется встречаться с друзьями, знакомыми, а по вечерам вам просто хочется забраться под плед и с чашкой кофе, с чашкой какао.

Хорошее настроение можно вернуть, а недостаток витаминов восполнить полезными продуктами.