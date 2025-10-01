Что такое осенняя хандра и как с ней справиться? Вот несколько советов

Алина Трус, корреспондент:
Осень дарит вдохновение и радует красотой. Вот только не всегда удается словить яркие очи солнца. Порой нехватка витамина D сказывается на настроении. Связано ли это с погодой? Узнаем прямо сейчас.
Алина Трус, корреспондент:
Осень дарит вдохновение и радует красотой. Вот только не всегда удается словить яркие очи солнца. Порой нехватка витамина D сказывается на настроении. Связано ли это с погодой? Узнаем прямо сейчас.
– Существует вообще осенняя хандра?
– Да, сто процентов. Постоянное желание спать, постоянное желание лечь, постоянное желание закрыться просто, чтобы никто не трогал.
Специалисты уверяют, что такой феномен все же существует. Осеннюю хандру еще называют сезонным эффективным расстройством и зимней депрессией. Первые признаки можно заметить уже в октябре. Среди них апатия, сонливость, раздражительность.
Денис Северов, магистр психологии:
Есть несколько ключевых проявлений. Наверное, самое главное – это вы сразу чувствуете, что вашей энергии становится все меньше и меньше, и вы немножко начинаете грустить. Вы просыпаетесь по утрам уже с ощущением, как будто бы вы только-только легли спать. А другой момент – это социальная изоляция. Вы отстраняетесь от всего на свете, вам не хочется встречаться с друзьями, знакомыми, а по вечерам вам просто хочется забраться под плед и с чашкой кофе, с чашкой какао.
Хорошее настроение можно вернуть, а недостаток витаминов восполнить полезными продуктами.
Подробности в видео.