«Славные». Чем уникальны группы разведчиков, которые переходили линию фронта с 1942 года

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

9 февраля 1942 года отряд под руководством Шестакова перешел линию фронта в тыл к немцам для выполнения спецзадания правительства. Отряд состоял из 50 бойцов, хорошо обученных, выносливых и преданных родине. Кроме этого, в своем распоряжении отряд имел спортсменов (13 человек). Например, Константина Мадэя, чемпиона Москвы по плаванию.

Спецгруппы возглавляли хорошо подготовленные чекисты, некоторые из них уже имели боевой опыт. «Славные» уникальны еще и тем, что, помимо офицеров госбезопасности, туда входили известные спортсмены. Как правило, выброска в тыл врага осуществлялась десантированием, однако «Славные» пересекли линию фронта на лыжах.