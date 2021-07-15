Александр Лукашенко о «Славянском базаре»: вопреки всем трудностям праздник жил. С ним выросло целое поколение наших людей

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Наш фестиваль стал первым масштабным культурным событием после развала Советского Союза. Когда были разорваны тысячи нитей, связывающих братские народы, никто даже представить не мог, какая роль была уготована «Славянскому базару». Три десятилетия назад мы начали путь «через искусство к миру и взаимопониманию», и нам удалось вписать свой праздник в календарь культурной жизни многих народов, объединить единомышленников более чем из 70 стран мира.

Когда на карте появились новые славянские и евразийские государства, когда в истории разных народов началась новая эпоха, людям, растерянным и оторванным друг от друга, как никогда нужна была надежда на сохранение духовных и братских связей. Эту надежду подарил наш фестиваль. Он дал всем уверенность в будущем, фундамент которого был заложен советскими традициями межнационального мира.

Для белорусов фестиваль стал одним из символов становления независимого государства. Да, бывали очень непростые времена. Но мы берегли «Славянский базар». И вопреки всем трудностям праздник жил. С ним выросло целое поколение наших людей. Неудивительно, что фестиваль укоренился на земле, которую по праву можно считать колыбелью белорусской самобытности.

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