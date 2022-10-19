«Будем брать масштаб всей страны». Какие вопросы обсуждают на совместном заседании депутаты и сенаторы?

Новости Беларуси. В Овальном зале Дома правительства на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики обсуждаются вопросы функционирования сразу нескольких сфер – в центре внимания строительство, ЖКХ и транспорт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больше подробностей у нашего корреспондента Полины Королевы.

Полина Королева, корреспондент:

Заседание депутатов и сенаторов уже началось. Главным моментом станет доклад заместителя премьер-министра Беларуси Анатолия Сивака. Он посвящен тем вопросам, которые сегодня, без преувеличения, волнуют всех жителей нашей страны. В первую очередь это вопросы ЖКХ. Непосредственно сенаторы имеют отношение к прямым линиям. Они регулярно проводят телефонные разговоры, а также выезжают на места для решения тех вопросов, которые требуют их вмешательства. Потому что были какие-то недоработки, например на уровне местных властей. Именно на основе общения с гражданами (напомню, что 5 октября прошел единый день приема граждан по Минской области) сенаторы сегодня будут адресовывать вопросы правительству. Мы успели пообщаться с представителями Совета Республики. Какие же вопросы они будут задавать в первую очередь?

Екатерина Серафинович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сенаторами придается большое значение работе на местах с обращениями граждан. За последнее время у меня было несколько обращений, которые касались сферы транспортного обслуживания. Будем брать масштаб всей страны, потому что если обратились люди конкретно, значит, это будет интересовать не только людей конкретного населенного пункта, значит, эта проблема может существовать и в других областях, в целом по республике. И второстепенных вопросов, с которыми обращаются люди, просто не бывает.

Сергей Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы собираемся, чтобы решить вопросы, обозначить какие-то болевые точки, которые в процессе работы будем снимать вместе с правительством. Мы вместе работаем в регионах, когда нужна поддержка того или иного государственного органа, она всегда оказывается.