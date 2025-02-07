Лучшего лесничего за 2024 год определили в Беларуси

Миллион кубометров пиломатериалов на экспорт! С такими показателями Министерство лесного хозяйства завершило 2024-й. И это абсолютный рекорд отрасли. Плюс к этому выручка, равная досанкционным показателям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Громким в предыдущем году был и ураган. С одной стороны, он наломал немало дров, а с другой – призвал сплотиться еще больше, чтобы совместными усилиями ликвидировать его последствия. Как работники отрасли справлялись со стихией? И чьи заслуги были отмечены особенно? Узнавала Арина Попова.

Зеленые легкие, гордость и ценность, настоящий бренд Беларуси. Изначально бескрайние рощи и пущи – достояние отнюдь не рукотворное. Но именно в руках настоящих профессионалов своего дела, а их в стране 35 тысяч, оказалась дальнейшая судьба белорусских лесов. Вот уж во всех смыслах – вопреки и всем ветрам назло. Восстановление лесов после масштабного урагана, модернизация предприятий, производство новых товаров для себя и других. И это далеко не полный список задач, что в 2024-м поставила перед собой отрасль и, немаловажно, реализовала. Итоги года прошедшего и планы на нынешний подвели на коллегии Министерства лесного хозяйства. Экономика – всему голова, а по ее показателям ведомство бьет все рекорды. Впервые в истории миллион кубометров пиломатериалов было поставлено на экспорт.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Рынки расширяются, мы все идем, идем, дуга все больше и дальше. Находим новые страны. 2 млрд мы получили выручки – мы уже вышли на первое полугодие 2021 года. Сегодня мы ставим задачу – держать на таких позициях, как было в 2024 году. Еще одно достижение отрасли – лесовосстановление. Один из самых масштабных ураганов за всю историю страны повредил в июле 2024-го деревья на площади в 27 тысяч гектаров. Устранить последствия стихии осталось на 7 тысячах. Полностью завершить работы планируется этой весной. Сильнее всего пострадала Гомельщина. Региону помогают лесхозы со всей страны. В этом отношении равных не было Кличевскому из Могилевской области. План по лесовосстановлению перевыполнили в 2 раза. За это коллектив был признан лучшим по итогам года.

Владимир Косенков, директор Кличевского лесхоза:

Мы работали в Быховском лесхозе. Весь лесхоз там работал, заготовили очень много древесины, сплошных рубок под 200 гектаров сделали. А также уборку захламленности произвели на площади тоже более 200 гектаров. Работали в Василевичском лесхозе Гомельской области. И в данный момент производим заготовку в Буда-Кошелевском лесхозе.