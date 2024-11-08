На 7-й Китайской международной выставке импорта в Шанхае МАЗ презентовал новый трактор

«Белорус» с китайским характером. На международной выставке импорта в Шанхае Минский тракторный завод презентовал трактор, созданный вместе с китайскими партнерами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Модель «35-23» доработана с учетом требований китайского рынка. Пока изготовлено три опытных образца. Они уже прошли испытания. Тестировали машины в Харбине и Пекине. Причем, не только в поле, но и в лаборатории. Обе стороны остались довольны результатами.

Юлия Арабей, заместитель начальника управления по дальнему зарубежью ОАО «МТЗ»: В настоящий момент перед нами стоит задача – это разработка трактора с учетом требований китайского рынка. Изменились стандарты по экологии, поэтому мы сейчас в плотной технической работе с нашими новыми подрядчиками, которые помогают разработать ту модель, которая будет востребована на китайском рынке.

Андрей Андреев, генеральный консул Беларуси в Шанхае:

Видим интерес белорусской продукции и, соответственно, продвигаем белорусские предприятия на китайский рынок. Есть хорошие результаты присутствия наших пищевиков. Что, касается, присутствия белорусских предприятий – здесь на стенде будет один из павильонов «Белорусской универсальной товарной биржи», которая с прошлого года работает и физически уже представлена в Шанхае. Тем не менее, проводит операции по всему Китаю. Ожидаем прихода других наших производителей в виде постоянного присутствия в Китае.

В целом свою продукцию на выставке в Шанхае презентуют порядка 60 белорусских производителей. Несмотря на серьезную конкуренцию, участие в одном из самых масштабных мировых бизнес-форумов принимают представители 150 стран и регионов. Товары под общим брендом «Сделано в Беларуси» пользуются большой популярностью.