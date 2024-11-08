Как объяснить существование двойников – узнали мнение

Сама мысль о том, что на планете живет кто-то, как две капли воды похожий на вас, будоражит ум. Существует поверье, что у каждого человека есть 7 двойников. На самом деле, вероятность обнаружить где-то в мире точную копию себя составляет один к триллиону. Так как такое возможно, что жители разных стран и континентов, не связанные кровно, могут иметь абсолютно идентичную внешность? Об этом рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

Оксана Прибушеня, заведующий лабораторией медицинской генетики и мониторинга врожденных пороков развития РНПЦ «Мать и дитя»:

Как вы думаете, почему последний русский император был чрезвычайно похож на императора Англии, который был ему то ли двоюродным, то ли троюродным сибсом? Они практически были на одно лицо, не отличимы, как монозиготные близнецы. Полагаю, что, если где-то есть очень похожие люди, наверное, у них есть какое-то количество общих генов. Может быть, какой-то был общий прародитель, они просто про это не знают. Но на самом деле, это мы с вами выдумываем и сочиняем. Трудно представить, что есть очень похожие люди, живущие очень далеко, тем более относящиеся к разным этносам, скорее всего, за счет факторов внешней жизни они делают их похожими.

Среди голливудских актеров действительно немало двойников. Например, Кира Найтли и Натали Портман. Их схожесть обсуждают с тех пор, как Кира сыграла двойника Натали в фильме «Звездные войны». Что уж говорить о близнецах! Одинаковая внешность может выручить в сложных ситуациях, а иногда привести к курьезам. Полина и Ульяна не раз мастерски подменяли друг друга на уроках, заставляя педагогов сомневаться в собственных глазах.

Полина Некрашевич, сестра-близнец:

Когда кто-то из нас не выучил стих, например, а кто-то выучил, например, я не выучила, а говорят, что к доске пойдет Полина. И Ульяна говорит, что она Полина, выходит, рассказывает за меня стих.