50 пар двойняшек на 1000 новорождённых. Как диета влияет на рождение близнецов?

И, несмотря на все трудности в воспитании, о двойняшках мечтают миллионы женщин. Это город Игбо-Ора в Нигерии, и здесь мечты сбываются. Это место окрестили мировой «столицей близнецов». Здесь появляется на свет около 50 пар двойняшек на 1000 новорожденных. Местные жители утверждают, что производить на свет сразу несколько детей им позволяет специальная диета. Но научных подтверждений тому, что какие-то продукты помогут забеременеть двойней, так и не нашли, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ.