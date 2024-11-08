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50 пар двойняшек на 1000 новорождённых. Как диета влияет на рождение близнецов?

08 ноября 2024 15:46
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И, несмотря на все трудности в воспитании, о двойняшках мечтают миллионы женщин. Это город Игбо-Ора в Нигерии, и здесь мечты сбываются. Это место окрестили мировой «столицей близнецов». Здесь появляется на свет около 50 пар двойняшек на 1000 новорожденных. Местные жители утверждают, что производить на свет сразу несколько детей им позволяет специальная диета. Но научных подтверждений тому, что какие-то продукты помогут забеременеть двойней, так и не нашли, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ.

50 пар двойняшек на 1000 новорождённых. Как диета влияет на рождение близнецов?-2

Павел Морозик, заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии НАН Беларуси: 
Проводились исследования по изучению влияния питания на вероятность рождения близнецов. В частности, говорили, что какие-то молочные продукты способствовали, но, опять же, точных доказательств не получено. Есть предположения, что молочные продукты содержат определенные факторы роста, какие-то гормоны, которые могут влиять на вероятность рождения близнецов, пока такой научно-доказательной базы нет.

# Нигерия # Близнецы # Павел Морозик

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