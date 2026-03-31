Банки Беларуси продолжают активно кредитовать экономику в национальной валюте

Белорусские банки в феврале продолжили активно кредитовать экономику – причем преимущественно в национальной валюте. По данным регулятора, общий годовой прирост задолженности по кредитам юридических и физических лиц на конец зимы составил 11,3 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более заметная динамика – по рублевым займам. Их объем вырос на 14,8 %. В Нацбанке подчеркивают: тренд на более активное кредитование бизнеса – сохраняется. Задолженность юридических лиц по рублевым кредитам увеличилась на 16,8 %, физических – на 11,8. Особенно востребованы долгосрочные рублевые кредиты. Краткосрочные займы прибавили лишь 1 % – предприятия делают ставку на более длинные и предсказуемые финансовые инструменты. В Нацбанке отмечают: структура кредитования показывает устойчивый спрос на рублевые ресурсы и подтверждает, что экономика продолжает опираться на внутренние источники финансирования.