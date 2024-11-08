Это влияет на личность – мама близнецов рассказала о подводных камнях в воспитании

Наталья Надольская, мама близнецов Полины и Ульяны:

Когда у них идет этап соревнования друг с другом, то ты не сможешь как родитель объяснить, почему ты купила мне такое платье, а ей такое. Они думают, что у другой лучше. Поэтому родители покупают все одинаковое, чтобы не было «а почему у нее такая игрушка, а у меня другая». Когда вы покупаете все одинаковое, спорить не о чем: у тебя такое платье и у тебя точно такое, все, все довольны, споров нет. Даже сейчас, когда я покупаю одежду разных цветов, но одной формы, я их заранее готовлю и говорю: «Девочки, у кого будет синее, у кого будет черное?». Они еще не видят, что я купила, но я прошу, чтоб по цветам они определились заранее, чтоб не было «а почему мне черное? А почему мне синее?»