Это влияет на личность – мама близнецов рассказала о подводных камнях в воспитании
Воспитание близнецов – это настоящее искусство, особенно когда дело касается выбора одежды. С одной стороны, одинаковые наряды подкрепляют у близнецов чувство единства и помогают родителям сэкономить время и нервы на утренние сборы. Однако у такого подхода есть и подводные камни. Общий гардероб задвигает индивидуальность каждого близнеца на второй план, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ.
Наталья Надольская, мама близнецов Полины и Ульяны:
Когда у них идет этап соревнования друг с другом, то ты не сможешь как родитель объяснить, почему ты купила мне такое платье, а ей такое. Они думают, что у другой лучше. Поэтому родители покупают все одинаковое, чтобы не было «а почему у нее такая игрушка, а у меня другая». Когда вы покупаете все одинаковое, спорить не о чем: у тебя такое платье и у тебя точно такое, все, все довольны, споров нет. Даже сейчас, когда я покупаю одежду разных цветов, но одной формы, я их заранее готовлю и говорю: «Девочки, у кого будет синее, у кого будет черное?». Они еще не видят, что я купила, но я прошу, чтоб по цветам они определились заранее, чтоб не было «а почему мне черное? А почему мне синее?»
Галина Швец, детский психолог:
Очень важно все же, чтобы родители подчеркивали индивидуальность. Это очень важно и важно с самого рождения. Потому что если родители будут всячески вести к тому, что они одинаковые, это может привести к тому, что они станут зависимыми друг от друга. Если родителю хочется покупать какую-то одежду, чтобы они были похожими, – это здорово, это можно, но какие-то элементы отличительные важно, чтобы были. Чтоб они понимали, что они разные. Это могут быть прически, значки.