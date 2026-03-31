Заседание Совета постпредов стран СНГ и Комиссии по экономическим вопросам пройдет в Минске

В Минске сегодня, 31 марта, пройдет совместное заседание постоянных представителей стран СНГ и Комиссии по экономическим вопросам. Участники обсудят проект повестки заседания Совета глав правительств Содружества, которое состоится в мае в Ашхабаде, а также подготовку к встрече Совета министров иностранных дел – она назначена на 17 апреля в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заседании подведут итоги работы органов отраслевого сотрудничества СНГ в экономической сфере за 2025 год. Особое внимание уделят деятельности Координационного совета генеральных прокуроров стран Содружества за последние пять лет и выполнению дорожной карты по инициативам в сфере экономического взаимодействия. Кроме того, будут рассмотрены результаты реализации меморандума об углублении сотрудничества между Исполкомом СНГ и Евразийской экономической комиссией.