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Заседание Совета постпредов стран СНГ и Комиссии по экономическим вопросам пройдет в Минске

31 марта 2026 05:58
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В Минске сегодня, 31 марта, пройдет совместное заседание постоянных представителей стран СНГ и Комиссии по экономическим вопросам. Участники обсудят проект повестки заседания Совета глав правительств Содружества, которое состоится в мае в Ашхабаде, а также подготовку к встрече Совета министров иностранных дел – она назначена на 17 апреля в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание Совета постпредов стран СНГ и Комиссии по экономическим вопросам пройдет в Минске-2

На заседании подведут итоги работы органов отраслевого сотрудничества СНГ в экономической сфере за 2025 год. Особое внимание уделят деятельности Координационного совета генеральных прокуроров стран Содружества за последние пять лет и выполнению дорожной карты по инициативам в сфере экономического взаимодействия. Кроме того, будут рассмотрены результаты реализации меморандума об углублении сотрудничества между Исполкомом СНГ и Евразийской экономической комиссией.

# СНГ

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