На 18 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: синоптики обещают грозы и шквалистый ветер
Новости Беларуси. Беларусь штормит который день. Оранжевый уровень опасности объявлен на 18 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все дело в мощном грозовом фронте, который прямо сейчас проходит через территорию Беларуси. 17 июля сильный ливень со шквалистым ветром накрыл Минск, подтоплены сразу несколько улиц в центре города.
18 июля будет не лучше. По большей части страны синоптики прогнозируют сильные ливни и грозы. Они так же не исключают редких метеорологических явлений, которые уже были зафиксированы в Минской области (подробнее здесь).
Татьяна Четырко, начальник отдела обеспечения потребителей гидрометеорологической информацией Белгидромета:
Смерчи синоптики в гидрометцентре не прогнозируют. Это локальное достаточно явление, и не всегда метеостанция их может отметить. Чаще всего, кстати, их и не отмечают. О случаях смерчей мы можем скорее узнать от очевидцев. То есть люди могут снять, зафиксировать и выложить это на всеобщее обозрение достаточно быстро.
Синоптики предупреждают и о сильном ветре в среду. Его порывы местами будут достигать 15 метров в секунду. Спасатели рекомендуют не парковать свои автомобили вблизи деревьев (17 июля таким образом только в Минске пострадали 4 машины). Ненастный пейзаж местами дополнит утренний туман и, как следствие, плохая видимость на дорогах. Погода, судя по всему, наверстывает упущенное в начале лета.