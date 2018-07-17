На 18 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности: синоптики обещают грозы и шквалистый ветер

Новости Беларуси. Беларусь штормит который день. Оранжевый уровень опасности объявлен на 18 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все дело в мощном грозовом фронте, который прямо сейчас проходит через территорию Беларуси. 17 июля сильный ливень со шквалистым ветром накрыл Минск, подтоплены сразу несколько улиц в центре города.

18 июля будет не лучше. По большей части страны синоптики прогнозируют сильные ливни и грозы. Они так же не исключают редких метеорологических явлений, которые уже были зафиксированы в Минской области (подробнее здесь).