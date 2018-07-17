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Почему затапливает центр Бреста? Разбираемся со специалистами

17 июля 2018 19:36
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Новости Беларуси. Последствия мощного ливня в Бресте вынудили людей проявить навыки выживания в экстремальных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почему затапливает центр Бреста? Разбираемся со специалистами-1

Изобретательные белорусы решили передвигаться по улицам с веслом на надувной лодке и в ластах.

Почему затапливает центр Бреста? Разбираемся со специалистами-4

Вместе с тем стихия вскрыла два десятка проблемных точек.

Почему затапливает центр Бреста? Разбираемся со специалистами-7

Сергей Петраневич, главный инженер дорожно-эксплуатационного предприятия:
Для того, чтобы пропустить сток большой интенсивности ливня, необходимо было бы строить коллекторы примерно в два раза больше диаметром. В 3-5 раз это было бы дороже.

В судоходную после крупных ливней чаще всего превращается и эта. Проблема в рельефе: в самое низкое место стекается вся вода центральной части Бреста, даже с отдаленных улиц.

Почему затапливает центр Бреста? Разбираемся со специалистами-10

Николай Власюк, архитектор-реставратор:
Каждая улица имела каменное мощение и мощеные канавки между тротуаром и проезжей частью. И вода из этих канавок сливалась в общий такой водосбросный канал, который проходил по центру улицы Гоголя.

Почему затапливает центр Бреста? Разбираемся со специалистами-13

Не случайно в начале XX века именно здесь располагался канал. Привычный нам – подземный – вид ливневка приняла 60 лет назад. С тех самых пор улица и страдает от подтоплений.

«До реконструкции такого не было». Почему Революционная уходит под воду во время ливня?

# Погода в Беларуси # общество # Сергей Петраневич # Николай Власюк # Фотофакт

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