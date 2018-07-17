Почему затапливает центр Бреста? Разбираемся со специалистами

Новости Беларуси. Последствия мощного ливня в Бресте вынудили людей проявить навыки выживания в экстремальных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изобретательные белорусы решили передвигаться по улицам с веслом на надувной лодке и в ластах.

Сергей Петраневич, главный инженер дорожно-эксплуатационного предприятия:

Для того, чтобы пропустить сток большой интенсивности ливня, необходимо было бы строить коллекторы примерно в два раза больше диаметром. В 3-5 раз это было бы дороже.

В судоходную после крупных ливней чаще всего превращается и эта. Проблема в рельефе: в самое низкое место стекается вся вода центральной части Бреста, даже с отдаленных улиц.