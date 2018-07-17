Почему затапливает центр Бреста? Разбираемся со специалистами

Новости Беларуси. Последствия мощного ливня в Бресте вынудили людей проявить навыки выживания в экстремальных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Последствия мощного ливня в Бресте вынудили людей проявить навыки выживания в экстремальных условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изобретательные белорусы решили передвигаться по улицам с веслом на надувной лодке и в ластах.
Вместе с тем стихия вскрыла два десятка проблемных точек.
Сергей Петраневич, главный инженер дорожно-эксплуатационного предприятия:
Для того, чтобы пропустить сток большой интенсивности ливня, необходимо было бы строить коллекторы примерно в два раза больше диаметром. В 3-5 раз это было бы дороже.
В судоходную после крупных ливней чаще всего превращается и эта. Проблема в рельефе: в самое низкое место стекается вся вода центральной части Бреста, даже с отдаленных улиц.
Николай Власюк, архитектор-реставратор:
Каждая улица имела каменное мощение и мощеные канавки между тротуаром и проезжей частью. И вода из этих канавок сливалась в общий такой водосбросный канал, который проходил по центру улицы Гоголя.
Не случайно в начале XX века именно здесь располагался канал. Привычный нам – подземный – вид ливневка приняла 60 лет назад. С тех самых пор улица и страдает от подтоплений.
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