МЗКТ отмечает 70-летний юбилей – лучших сотрудников наградили во Дворце Республики

Качество проверенное временем. Сегодня, 23 июля, Минский завод колесных тягачей отмечает юбилей. Вот уже 70 лет предприятие разрабатывает и производит технику, не имеющую аналогов в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На предприятии работает более четырех тысяч высококвалифицированных специалистов. Эффективно организовывать производственный процесс и обеспечивать высокое качество продукции позволяет структура завода. Это 10 производственных, три вспомогательных цеха, а также 25 функциональных управлений и 10 отделов.

В честь юбилея основания предприятия во Дворце Республики состоялось торжественное мероприятие, где заместитель премьер-министра Беларуси Петр Пархомчик зачитал поздравительный адрес коллективу от Александра Лукашенко. Лучшие сотрудники завода были награждены в торжественной обстановке.

Алексей Римашевский, генеральный директор Минского завода колесных тягачей: Что такое завод? Стены, станки и люди. Стены и станки у всех есть. А вот люди, которые обслуживают, делают детали – это тот костяк, который творит, ежедневно кропотливым трудом добивается производственных успехов и делает крепче завод, страну.

Продукция Минского завода колесных тягачей ориентирована на экспорт. Предприятие успешно справляется с вызовами санкционного давления. Основные рынки сбыта – Россия, страны Ближнего Востока и постсоветского пространства. При этом доля импортных комплектующих значительно снизилась.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Символично, что 70-летие отмечает предприятие именно в Год качества. Качество во всем. Оно создает конкурентоспособность товаров, выпускаемых нашей страной как на внутреннем рынке, так и на внешних рынках.

За семь десятилетий завод не только сохранил, но и приумножил свои достижения благодаря поддержке государства. Предприятие продолжает идти вперед, применяя более инновационные и эффективные решения в сфере выпуска тяжелой техники.