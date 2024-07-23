Минюст подготовил проект закона по регулированию оказания риэлторских услуг

Специалистов по работе с недвижимостью ждут изменения. Минюст подготовил проект закона, регулирующий порядок оказания риелторских услуг, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Текст документа опубликован на Национальном правовом интернет-портале. Подобный законопроект в нашей стране разработан впервые. Он направлен на защиту прав и интересов граждан.

Согласно документу у сообщества появится орган самоуправления – палата риэлторов. Специалисты, которые не вступят в организацию, не смогут оказывать услуги по данному профилю. Стать риелторами смогут граждане с высшим образованием. Необходимо лишь пройти обучение и сдать аттестационный экзамен.

В новой редакции закона также исключаются авансовые платежи за оказание услуг. Оплата будет возможна только после подбора для клиента недвижимости и подписания сторонами акта о выполненной работе. Кроме того, риэлтеров обязуют проверять объекты перед сдачей. Организации смогут получать информацию о недвижимости, сторонах сделки и предыдущих жильцах.

Николай Старовойтов, заместитель министра юстиции Беларуси:

Вводятся нормы, повышающие персональную ответственность риелторов за качество выполняемой работы. В частности, вводится обязанность риелтора – проходить аттестацию, в ходе который он будет подтверждать свою квалификацию. Работающим агентам по операциям с недвижимостью предоставляется возможность повысить свой профессиональный уровень и приобрести более высокий статус. Исходя из приобретенного опыта практической деятельности, считаем, что сдача экзамена не составит проблемы для таких лиц. Работать продолжат все желающие, а общий уровень специалистов на рынке недвижимости, безусловно, повысится.

Документ сейчас проходит общественное обсуждение. Внести замечания и предложения можно до 26 июля. Далее законопроект будет внесен в правительство, после чего его рассмотрят в парламенте.