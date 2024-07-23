Помогают аграриям в уборочной кампании белорусские военные. В Вооруженных Силах сформированы три сводных автомобильных взвода. Они работают на отвозке зерна. Люди в погонах трудятся в том числе и на полях Сенненского и Городокского районов Витебской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Ходюкова, корреспондент: На жатву в Витебскую область приехали лучшие армейские водители со всей страны. Их главная задача – доставить урожай к месту складирования и хранения. За день с полей трех сельхозорганизаций Сенненского и Городокского районов они вывозят сотни тонн зерна. В распоряжении военнослужащих 15 грузовых автомобилей.

За рулем армейского МАЗа минчанин Роман Хруль. Он уверенно маневрирует по полям и спешит к зернотоку с очередной партией урожая. Для рядового контрактной службы 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады это первая уборочная. И проходит она, как у всех, от рассвета до заката. Парень признается, несмотря на всю сложность работы, подставить плечо аграриям решил не раздумывая. Ведь хлебный каравай – дело общее.

Белорусские военные помогают аграриям в уборочной кампании. Подробности.

Солдаты, контрактники, офицеры рука об руку будут работать с аграриями Сенненского района до начала сентября. В составе сводного взвода представители 72-го объединенного учебного центра в Борисове, воинских частей Полоцка, Лепеля и Боровки. Военные работают по маршруту поле-зерноток как хорошо налаженный конвейер, без задержек и простоев. В день – не менее десяти рейсов и около 100 километров в пути.